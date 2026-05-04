Bella ciao non è un monumento e Delia non l’ha “tradita”: Eccovi tutte le volte che è cambiata (come ogni canzone politica)

C’è un concetto che ha fatto più rumore di tutto il Concertone del Primo Maggio: “essere umano”. È successo quando la cantautrice Delia prende Bella ciao e toglie “partigiano”. Apriti cielo, in particolare sui social. Ma la domanda non è “si può fare?”. La domanda è: “Quante volte è già stato fatto e perché?”. Bella ciao è stata cambiata mille volte. Versioni internazionali dove “partigiano” si è trasformato in “guerrillero”, “resistente”, oppure è sparito del tutto. Non per provocazione, ma per necessità: ogni epoca e latitudine si sono prese quella melodia e l’hanno riempita di altri significati. È accaduto con le versioni femministe dei cortei di Non una di meno, dove il soggetto diventa la donna con le sue rivendicazioni. Nello stesso modo con gli ambientalisti di Sing for the Climate, dove la “guerra” era sul clima e il “nemico” l’inquinamento. E negli anni in ogni parte del mondo. Solo qualche esempio: in India Bella ciao diventa Wapas Jao, slogan contro il governo e il contestato Citizenship Amendment Act, in Colombia con Duque chao, satira politica contro l’allora presidente Iván Duque. Casi simili sono avvenuti anche in Malesia, mentre più in generale nei cortei in Francia, Turchia e Kurdistan, dove la melodia è stata riusata e adattata ai contesti locali.