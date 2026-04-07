Serena Brancale, Levante e Delia giocano in casa e scelgono di raccontare una parte della storia. L’allegria zittisce la nostalgia: “Al mio paese” è pop che più pop non si può

Chi scrive questo articolo è una siciliana “emigrata” da poco al Nord, pertanto questo brano è recensito con la carne, a chilometro zero. E anche per questo la recensione non pretende di essere oggettiva, tutt’altro.

Al mio paese è la canzone di un trio che non ti aspetti. Quello composto da Serena Brancale, Levante e Delia. I primi due nomi sono due garanzie della musica italiana, nonché due bandiere del mondo musicale del Mezzogiorno. Delia, invece, è appena reduce da una fortunata edizione di X Factor che l’ha vista brillare, non come una stella nascente, ma come una vera e propria professionista che aveva solo bisogno di essere scovata e a cui non era necessario neanche vincere. Un feat così fortunato e arrivato in così breve tempo, è la conferma definitiva che Delia è molto più di un’ex concorrente di un talent.

Le tre voci femminili del Sud Italia si uniscono in una stretta di mano tra Puglia e Sicilia e danno vita a un brano che mescola passionalità e qualche cliché. Una nostalgia particolare, che si percepisce appena nel brano. Ritorna, in punta di piedi e avvolge i cuori di chi vive altrove, ovviamente per ragioni lavorative. Non staremo qui ad analizzare il divario economico tra Nord e Sud di cui tutti siamo coscienti.

Lenzuola stese sui balconi e signore anziane che scandiscono la “vita lenta”. La canzone evoca queste immagini, che non a caso sono presenti nel videoclip e restituiscono un quadro di totale coerenza con la musica. Tonalità calde e neutrali che suggeriscono il calore e l’accoglienza, tratti tipici del Sud, che attende e riaccoglie i suoi “figliol prodigi”.

Sole, passione, allegria. È tutto bellissimo, ma un meridionale che vive al Nord si ritrova ad ascoltare questa canzone con una punta di amarezza, che evidentemente sceglie di non essere assolutamente contemplata nel progetto. È chiaro che le tre artiste abbiano voluto focalizzarsi solo su un lato della narrazione: il ritorno gioioso nella propria terra, le processioni religiose, le continue feste. Peccato che il prezzo da pagare per questa “spensieratezza” sia la lontananza e il distacco dalle proprie origini, un addio che rivive ogni volta che si “torna su”.

In Al mio paese manca l’impatto con la realtà. Perché tolte le feste e le sante che sfilano, ciò che rimane è “l’ultimo abbraccio” di una madre, di un amico rimasto giù, di un parente caro. Un abbraccio che non smette mai di essere l’ultimo, ad ogni ripartenza. Mancano le lacrime trattenute durante gli “ultimi saluti”, le stesse che si continuano a trattenere quando si torna alla realtà di tutti i giorni, dove “produrre” è ciò che conta di più e non si ha più tempo per stare lì a crogiolarsi. Quei colori caldi sembrano così lontani, già quando si sale sull’aereo di ritorno. E l’amarezza più profonda è proprio la consapevolezza di non voler più tornare tra quelle feste e quelle sante, perché ciò che continuano a conservare è solo un’astratta nostalgia che si scontra con chi siamo diventati altrove.