Ditonellapiaga si perde ad “Hollywood” e canta lo smarrimento, ma sa esattamente dove sta andando

Signore e signori: Margherita Carducci.
Hollywood la sveste. E non nel modo in cui la discografia ci ha abituati. Il nuovo singolo presenta Ditonellapiaga sotto un aspetto molto più personale. E se pensavate che questa per Margherita sia “la prima volta”, vi sbagliavate di grosso. Ditonellapiaga non è solo quella che canta Che fastidio! in occhiale da sera sul palco dell’Ariston. Nemmeno solo quella che canta di Chimica con Rettore. E neanche solo l’artista versatile che inscena un piccolo musical con Tony Pitony.
Ditonellapiaga è altro, tanto e tanto altro. E lo aveva già dimostrato in altri momenti della sua carriera. I fan conoscono già queste “due anime” dell’artista. Ma si tratta di un dualismo naturale, non forzato o brandizzato. Margherita si sdoppia non perché fa bene al marketing (ci avete fatto caso che da qualche anno essere “bipolari” è una roba figa che funziona per gonfiare le tasche del mercato musicale?). La cantautrice romana, invece, mostra che questo dualismo è, in realtà, pura versatilità di un’artista preparata, che non ha paura di rompere gli schemi, di rischiare di perdere la riconoscibilità, tanto cara al mondo del mainstream.
Stanotte è uscito il nuovo singolo, Hollywood, che anticipa l’album Miss Italia in uscita il 10 aprile. Non è l’Hollywood sexy e sfacciata di Irama e Rkomi e neanche quella dei Negrita, anche se le vibrazioni malinconiche gli somigliano un po 'di più.
Il videoclip sin dal primo frame suggerisce un’atmosfera cinematografica, ma reale, intima: il bianco e nero parla chiaro. Lo spettatore non è solo spettatore, ma partecipa al dolore della disillusione dell’artista, senza che questa si lasci invadere. Il richiamo al vintage suscita quella sottile ed elegante nostalgia che è forse l’elemento magico di questa canzone: “Sono come tu mi vuoi, ma non mi voglio più”, canta la sua voce sul piano. E ti taglia in due. Una (quasi) inedita Ditonellapiaga, splendida e dalle lacrime splendenti. Una bellezza fragile che si lascia appena sfiorare dallo spettatore/ascoltatore. Una disperazione quasi infantile, espressa nel testo, nell’attitudine con cui Margherita ce lo canta e nelle immagini del video.
Il titolo è un bluff. In Hollywood c’è tutt’altro che show. C’è una ferita ancora aperta che Margherita non ha paura di mostrare con un tempismo coraggioso: dopo il terzo posto a Sanremo il suo nome è schizzato nelle classifiche, in molti la considerano la vincitrice morale.
Il mondo discografico pretende coerenza e un profilo artistico riconoscibile, ma Margherita se ne frega e passa da Che fastidio!, brano complice del grande successo, a Hollywood, che distrugge l’immagine della cantante con dei connotati fissi e specifici. Ditonellapiaga può fare tutto, semplicemente perché è brava. E pur essendo brava sta in classifica. Questo non è forse rivoluzionario nel 2026?
Margherita sembra aver trovato la formula giusta per rimanere integra e fedele a se stessa e, al tempo stesso, vendere (che non è di certo peccato mortale). Ciò che si percepisce è che questa formula sia arrivata da un elemento rarissimo: l’autenticità, che mixata al talento ci regala un’artista capace di emozionarci sotto cassa e a letto, con gli airpods alle orecchie, mentre piangiamo una storia d’amore che ci ha privati dell’identità, che si tratti di una storia con una persona o con un sogno.
Hollywood è la disillusione di un mondo fatto di luci che abbagliano e impediscono la visuale. È la parte oscura di “Hollywood”, quella in cui l’artista incontra la disillusione e si perde nel non riconoscimento di se stesso che prevale sulla gioia effimera dell’ego di essere riconosciuto dagli altri. E crea una crepa. L’artista “si rompe” di fronte al pubblico: le lacrime sciolgono il trucco perfetto, le ciabatte sostituiscono il tacco dodici.
Ma, come accennato, questo per Ditonellapiaga non è un battesimo di vulnerabilità. Chi la segue da anni - anche da prima dei fortunati e ritmati Sanremo - conosce brani come Fossi come te o - per andare un po’ più indietro nel tempo - come Spreco di potenziale. Dove Margherita è meravigliosamente fragile senza risultare lagnosa, anzi. Questi brani nel repertorio dell’artista sono perle preziose che si intervallano a pezzi perlopiù elettronici, pieni di ironia e critiche sottili.
La cassa dritta oggi funziona, è risaputo. La leggerezza vende e il pubblico fa fatica a identificarti se passi da un genere all’altro. E qui sta la maestria primordiale di Dito, che dimostra ancora una volta che quando c’è talento non serve scalpitare, serve pazienza e lavoro a testa bassa. Curare l’immagine ma senza rimanerne intrappolati.
Ditonellapiaga oggi schizza nelle classifiche perché ci canta una canzone “memabile” come Che Fastidio!, ma all’orecchio di chi sa ascoltare risulta un’artista “piena” che ha ancora da stupirci.
Il video di Hollywood avrebbe potuto ritrarla anche con un outfit casual e improvvisato, ma la sua voce l’avrebbe comunque resa quell’immagine che vediamo: bella, fragile, elegante e soprattutto coraggiosa, nonostante le brutture dell’anima che si riflettono nei dettagli trascurati del backstage. Guardatevi intorno: non c’è niente di più temerario per un artista nel 2026 che mostrare la ferita senza svenderla o banalizzarla.
In un mercato musicale che è più mercato che musica, in cui i cantanti scintillano perché indossano gioielli costosi, Ditonellapiaga brilla con o senza scenografie. Funzionerebbe anche applicando la sottrazione. Non ha bisogno di fare la figa imperturbabile a tutti i costi. Con Hollywood ci dimostra la bellezza di “cadere a pezzi” anche di fronte alla telecamera. Tutti sognano Hollywood, pochi ne escono senza perdersi. E anche se Ditonellapiaga ci sta cantando lo smarrimento, a noi sembra più a fuoco che mai.