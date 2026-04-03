Ditonellapiaga si perde ad “Hollywood” e canta lo smarrimento, ma sa esattamente dove sta andando

Signore e signori: Margherita Carducci.

Hollywood la sveste. E non nel modo in cui la discografia ci ha abituati. Il nuovo singolo presenta Ditonellapiaga sotto un aspetto molto più personale. E se pensavate che questa per Margherita sia “la prima volta”, vi sbagliavate di grosso. Ditonellapiaga non è solo quella che canta Che fastidio! in occhiale da sera sul palco dell’Ariston. Nemmeno solo quella che canta di Chimica con Rettore. E neanche solo l’artista versatile che inscena un piccolo musical con Tony Pitony.

Ditonellapiaga è altro, tanto e tanto altro. E lo aveva già dimostrato in altri momenti della sua carriera. I fan conoscono già queste “due anime” dell’artista. Ma si tratta di un dualismo naturale, non forzato o brandizzato. Margherita si sdoppia non perché fa bene al marketing (ci avete fatto caso che da qualche anno essere “bipolari” è una roba figa che funziona per gonfiare le tasche del mercato musicale?). La cantautrice romana, invece, mostra che questo dualismo è, in realtà, pura versatilità di un’artista preparata, che non ha paura di rompere gli schemi, di rischiare di perdere la riconoscibilità, tanto cara al mondo del mainstream.

Stanotte è uscito il nuovo singolo, Hollywood, che anticipa l’album Miss Italia in uscita il 10 aprile. Non è l’Hollywood sexy e sfacciata di Irama e Rkomi e neanche quella dei Negrita, anche se le vibrazioni malinconiche gli somigliano un po 'di più.

Il videoclip sin dal primo frame suggerisce un’atmosfera cinematografica, ma reale, intima: il bianco e nero parla chiaro. Lo spettatore non è solo spettatore, ma partecipa al dolore della disillusione dell’artista, senza che questa si lasci invadere. Il richiamo al vintage suscita quella sottile ed elegante nostalgia che è forse l’elemento magico di questa canzone: “Sono come tu mi vuoi, ma non mi voglio più”, canta la sua voce sul piano. E ti taglia in due. Una (quasi) inedita Ditonellapiaga, splendida e dalle lacrime splendenti. Una bellezza fragile che si lascia appena sfiorare dallo spettatore/ascoltatore. Una disperazione quasi infantile, espressa nel testo, nell’attitudine con cui Margherita ce lo canta e nelle immagini del video.

Il titolo è un bluff. In Hollywood c’è tutt’altro che show. C’è una ferita ancora aperta che Margherita non ha paura di mostrare con un tempismo coraggioso: dopo il terzo posto a Sanremo il suo nome è schizzato nelle classifiche, in molti la considerano la vincitrice morale.

Il mondo discografico pretende coerenza e un profilo artistico riconoscibile, ma Margherita se ne frega e passa da Che fastidio!, brano complice del grande successo, a Hollywood, che distrugge l’immagine della cantante con dei connotati fissi e specifici. Ditonellapiaga può fare tutto, semplicemente perché è brava. E pur essendo brava sta in classifica. Questo non è forse rivoluzionario nel 2026?