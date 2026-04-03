A Giorgia e Tiziano Ferro basta pochissimo per essere “Superstar” e con il nuovo feat fanno tutto quello che nessuno si aspettava da loro

Provare a recensire Giorgia e Tiziano Ferro risulta quasi scontato. Sono due che possono anche cantare la lista della spesa e a noi, con due voci così, andrebbe benissimo.

Sin dal primo ascolto di Superstar viene da chiedersi: perché non l’hanno fatto prima?

Questo non è il featuring che ci meritiamo, ma quello di cui avevamo maledettamente bisogno. Da un duo del genere ci si poteva aspettare la canzone d’amore strappalacrime, che tra un acuto di Giorgia e un vibrato profondo di Tiziano ti fa sentire i brividi salire lungo la schiena. E invece due artisti di questo calibro possono rischiare e finire per sorprenderti, rimanendo sobri, senza eccessi. D’altronde chi meglio di loro può permetterselo? Questo è successo con Superstar.

Il ritornello si imprime nella testa, è facile, ma il testo non risulta affatto banale. “Tremilioni e neanche un gesto d’amore” è il verso chiave. Il brano parla del contrasto tra vita pubblica e privata. Dell’abisso che c’è tra l’amore infinito che si può ricevere dal pubblico e la solitudine che, al tempo stesso, si può provare quando le luci si spengono. Ma in quel buio “nero” c’è qualcuno pronto a tendere una mano: quella di un amico/a.

“Mi hai protetto in quelle nottate di vita vera”, suggerisce quanta verità sia contenuta nella sofferenza, nel freddo della solitudine. E non è un caso che a cantare Superstar siano Giorgia e Tiziano, che condividono un’amicizia lunga 25 anni. Chi protegge in questo caso è la persona che ci vuole bene. E il videoclip è una celebrazione della loro amicizia: le mani intrecciate, anche quando si è schiena contro schiena, perché la vita spesso conduce due persone verso due direzioni differenti, ma il legame, se è vero, rimane solido. Giorgia e Tiziano vivono in due Paesi diversi, ma un fuso orario e tanti chilometri di distanza non sono stati bastati a ostacolare il loro legame, anzi, è proprio da una conversazione a distanza che è nata Superstar.

Il brano è nato in maniera spontanea, da uno scambio di messaggi tra i due amici, come afferma Tiziano Ferro: “Parlavamo delle nostre vite ma non solo e della voglia e necessità che tutti hanno di stare bene. Dalle nostre conversazioni sono nate una strofa e l’inciso e quando le ho mandate a Giorgia lei ha subito risposto mandandomi la sua parte, parole che mi hanno devastato, sono sincero, perché mi sono reso conto che lei aveva preso la mia provocazione e l’aveva portata 5 livelli oltre, andando a scavare ancora più a fondo. Il risultato è una canzone che può sembrare criptica ma che in realtà ha un testo molto chiaro, un testo che racconta gli alti e i bassi del mondo della musica, le canzoni, i dischi, i live, i grandi successi ma anche i momenti di difficoltà e la necessità di avere ben chiaro davanti a noi chi siamo al di là del palco, degli applausi e della fama”.

Anche Giorgia ha raccontato della genesi del brano, di lei e Tiziano che si ritrovano spesso a parlare di notte, per via del fuso orario. “Il concetto è che Superstar può essere chiunque, non serve avere un lavoro particolare, perché l’essere una superstar risiede nelle emozioni e negli affetti. È qualcuno che dà e non sempre riceve in cambio. Da questa sua idea, mi è venuto facile lasciarmi ispirare per scrivere”.