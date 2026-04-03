Ma era Stanno Tutti Invitati o Taratatà (c’era pure Bonolis)? La festa di Pio e Amedeo su Canale 5 ha ammosciato il “politicamente scorretto”

Di nuovo Friends&Partners alla produzione insieme a Mediaset, di nuovo la ChorusLife Arena di Bergamo, gli ospiti entrati in sequenza uno dietro l’altro, oltretutto a poca distanza dalla messa in onda dello show musicale condotto da Bonolis: dopo appena un paio di mesi, l’effetto di “già visto” si è fatto sentire.

Gli ospiti, dicevamo: tanti, per rendere la serata un varietà degno di essere visto. Invece, se uno apprezza il genere, Pio e Amedeo funzionano quando tornano alle origini: cioè quando ingozzano il perfettino Argentero di cibo, quando orchestrano le domande dei bambini per Paolo Bonolis interessandosi di soldi e fatture, quando piazzano i venditori di rose tra il pubblico mentre Ranieri canta Rose Rosse, oppure quando s’inventano il talent show per cantanti neomelodici.

Se proprio Pio e Amedeo devono essere, se Canale 5 vuole immaginare i suoi Fiorello per il varietà e non trova di meglio, che almeno siano Pio e Amedeo senza freni. Dove sono invece quelle ardite intemerate di un tempo? Il monologo sulle parole che feriscono solo se tu glielo permetti anziché farti una risata, l’utilizzo di termini ritenuti controversi un tanto al chilo, la voglia di essere “politicamente scorretti”. Alla prima di Stanno Tutti Invitati Pio e Amedeo, pur con tutto il loro mestiere da palco, si sono prodotti in un monologo sulle differenze tra essere bambini oggi e ai loro tempi, per poi continuare sui cartoni pieni di dramma che guardavamo: esattamente come un qualsiasi post o video diventato virale nei social, e nemmeno recentemente. Se banalità dobbiamo avere, che almeno sia nella vera natura dei due: quel lato "cafonal" che tanto ostentano, e che poi è il motivo del loro successo. Del resto, se uno volesse uno show diverso, c'è Geppi su Rai Tre.