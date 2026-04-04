“Ma’”, Blanco divora le sue emozioni: prendetevi del tempo per esplorare senza fretta il nuovo album

Ok Blanco, ma vogliamo parlare del team esplosivo che ha lavorato al disco Ma’? Federico Nardella, Parisi, Simonetta e Zazu. E di Michelangelo, ne vogliamo parlare? La combo con Blanco continua a funzionare. Sin dalla prima nota del disco si ha l’impressione che mentre Michelangelo si evolve integrando nuovi sound, Blanco cresce ma è ancora quel ragazzino che corre in mutande per i boschi, e a noi va benissimo così. Il concetto di “uscire dalla comfort zone” è sacrosanto, ma si deve anche avere la saggezza di sapere quand’è il momento, e questo non lo era, o meglio, non del tutto. Blanco fa ancora Blanco, ma l’evoluzione si coglie perfettamente. L’artista si trova in una fase della sua carriera che è decisivo per spazzare via gli ultimi residui di pregiudizio di chi ancora lo crede un cantante per ragazzini, soprattutto dopo la pausa dalle scene musicali, dopo le grandi collaborazioni (Mina e Giorgia tra tutte). Qualcuno dopo tutto si aspettava un Blanco più maturo e impostato, magari pronto a gareggiare all’Ariston in frac. Ma l’artista ha fatto molto meglio: è rimasto com’era e non ha sentito il bisogno di dimostrare “quanto ce l’ha grossa”, neanche dopo i feat epocali che chiunque alla sua età si sarebbe sognato. Ha zittito le aspettative ed è tornato a cantare di pancia, per chi sa sentire con la pancia.

Blanco rimane per gli emotivi e se questo vuol dire essere teen, sì, Blanco è per teenager, ma come lifestyle, non come età anagrafica.

A confermare ancora una volta il suo talento era stato il feat recente con Elisa, contenuto nel disco.

Ricordi è un incontro tra due voci che rappresentano due generazioni diverse, ma che dimostrano di sapersi miscelare perfettamente. Elisa lascia spazio a Blanco. La voce di lei è quasi un controcoro che denota una generosità artistica che appartiene solo ai “big”, quelli veri. Il sax finale regala quel tocco classico che fa respirare la strumentale: un elemento innovativo nel panorama musicale contemporaneo, dove spesso gli strumenti appaiono secondari alla voce. Senza contare che un outro strumentale non si sentiva da tempo per via delle nuove logiche discografiche che “costringono” un brano in una durata ristretta. Ricordi si prende il suo tempo e dura 4:37 minuti, con più di un minuto e mezzo di solo sax. Fuori da ogni logica, perché pretende che l’ascoltatore stia lì, fino alla fine.

Ma’ è il successivo singolo omonimo estratto dal disco. Ascoltandolo in mezzo alle altre tracce si capisce subito perché abbia dato il nome all’album: la Ma’ (mamma) di Blanco è più di una figura materna; è l’incontro con la parte adulta dell’artista, quella che prova a sentirsi forte, a prendere per mano il proprio bambino interiore e guidarlo verso l’indipendenza di amarsi. Anche qui gli strumenti sono fondamentali, anche qui sono il tratto distintivo che chiudono la canzone: le chitarre elettriche sono il plus. Disegnano perfettamente la “lotta” che è il percorso di crescita dell’artista. Le chitarre non sfumano, rimangono “vive” fino alla fine del brano, come a voler lasciare aperta l’evoluzione di Blanco: non è conclusa, prosegue.

Non c’è una nuova fase, c'è un continuum. E qui torniamo a quanto accennato prima: Blanco non è tornato per dirci: “guardate come sono cresciuto”, è tornato a narrarci la difficoltà di crescere, che è ancora un percorso in divenire.