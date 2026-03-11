Blanco annuncia “MA’”, il nuovo album. Il ragazzo nudo che corre nei boschi è cresciuto (forse)

Questi ultimi anni sono stati abbastanza silenziosi dal punto di vista musicale, forse anche per via di quell'episodio sanremese. Nonostante ciò Blanco si è espresso in altre modalità. Nel 2025 ha infatti scritto La cura per me, il brano che Giorgia ha presentato a Sanremo dello stesso anno e che ha rappresentato una vera e propria rinascita artistica per la cantante, un brano capace di valorizzarla come nessun autore era riuscito a fare da tempo. Il cantautore ha anche lavorato a un documentario su di sé, Bruciasse il cielo, con la regia di Simone Peluso. L’impressione era quella che Blanco stesse lavorando nel backstage, cercando di mitigare quella sua voracità, senza per questo perdere la sua essenza. Era nell’aria che il suo nuovo album sarebbe stato imminente e le aspettative suggeriscono un'evoluzione, non solo musicale, ma anche e soprattutto personale. Ce ne hanno dato prova gli ultimi singoli pubblicati nell’ultimo anno, in ordine cronologico: Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore; brani in cui Blanco è rimasto Blanco, ma la sua penna si è affinata sempre di più. Desnuda - il singolo ancora precedente a questi - invece, era risultato un po’ fuori dalle righe: un testo in spagnolo che sembrava indirizzare Blanco verso il mondo latino americano, facendogli perdere i suoi connotati e suscitando non poche perplessità. Un passo falso, o forse una sperimentazione non troppo coerente con il suo profilo artistico, che è passato velocemente in sordina.