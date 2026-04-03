La lunga "Via Crucis" di Affari Tuoi fino all'estate: Stefano De Martino va in vacanza a luglio (e sempre più protetto dalla Rai) per contrastare La Ruota della Fortuna

Affari Tuoi si allunga fino al 19 luglio: imparata la lezione la scorsa estate, stavolta la Rai si è attrezzata per contrastare la concorrenza. Ha infatti prolungato la durata del game show condotto da Stefano De Martino, ma senza lasciare spazio libero nella fascia dell'access prime time: se infatti lo scorso anno i pacchi erano stati rimpiazzati dalle teche Rai, ora l'azienda manderà in onda Marco Liorni con L'Eredità. La rete dunque, rimarrà accesa, a differenza di quanto avvenuto nelle passate stagioni.
A cambiare le carte in tavola è stata La Ruota della Fortuna, introdotta a metà luglio dello scorso anno e, finora, andata avanti senza mai fermarsi. Occupando uno spazio televisivo rimasto sguarnito di concorrenza, il quiz show di Canale 5 aveva non solo trovato il suo pubblico, ma l'aveva anche consolidato: al ritorno dei pacchi, Stefano De Martino ha avuto il suo bel daffare, per convincere gli spettatori che si erano spostati sulla concorrenza, a tornare nello Studio delle Vittorie.
Dopo una stagione di Striscia la Notizia al suo minimo in quanto ad ascolti, Pier Silvio Berlusconi era corso ai ripari: approfittando dello stop di Affari Tuoi, era ripartito proprio dove la concorrenza aveva lasciato. Così, da metà luglio, aveva introdotto alcune novità: tolto Paperissima Sprint per spostarla nel primo pomeriggio su Italia Uno, inserito La Ruota della Fortuna nell'access e Sarabanda nel preserale di Canale 5. La Ruota aveva subito iniziato a macinare ascolti, tanto da essersi poi mangiata il ritorno di Striscia, spostata a gennaio in prima sera con l'esito che sappiamo.
Mentre Stefano De Martino era in tour con lo spettacolo teatrale, la Rai si era trovata così a subire il successo del competitor: la ripartenza anicipata non era stata sufficente. I pacchi infatti, per poter recuperare terreno, avrebbero impiegato mesi: sono serviti tempo, alcune modifiche nel gioco (come la novità del pacco nero), la presenza di Herbert Ballerina in qualità di spalla e l'introduzione di Martina Miliddi, la ballerina chiamata a ricoprire la quota "bellezza" in risposta a Samira Lui.
Perciò, ora che i due programmi si sono attestati sugli stessi valori, con qualche lieve differenza a seconda del giorno, la Rai non può certo vanificare né gli sforzi fatti né i risultati ottenuti.
Non va poi dimenticato un altro fattore: Stefano De Martino è il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo. Un'ascesa fulminea che, specie nel ruolo di direttore artistico, ha suscitato molte perplessità. La Rai non può dunque permettersi una sua debolezza, anche minima: tanto che ha spostato Stasera tutto è possibile al mercoledì, mossa che l'ha reso il più seguito tra le reti Rai, facendogli capitalizzare il massimo possibile degli ascolti. Nella passata stagione invece, De Martino si scontrava tranquillamente con la fiction del martedì, ottenendo tra l'altro un ottimo riscontro di pubblico.
In questo quadro generale, siti e giornali che scrivono di un De Martino "battuto" da Gerry Scotti, è l'ultima cosa che la Rai vorrebbe. E non è certo il motivo principale della staffetta con Marco Liorni, ma difficile pensare che questo pensiero non abbia sfiorato nessuno a Viale Mazzini.