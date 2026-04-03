La lunga "Via Crucis" di Affari Tuoi fino all'estate: Stefano De Martino va in vacanza a luglio (e sempre più protetto dalla Rai) per contrastare La Ruota della Fortuna

Dopo una stagione di Striscia la Notizia al suo minimo in quanto ad ascolti, Pier Silvio Berlusconi era corso ai ripari: approfittando dello stop di Affari Tuoi, era ripartito proprio dove la concorrenza aveva lasciato. Così, da metà luglio, aveva introdotto alcune novità: tolto Paperissima Sprint per spostarla nel primo pomeriggio su Italia Uno, inserito La Ruota della Fortuna nell'access e Sarabanda nel preserale di Canale 5. La Ruota aveva subito iniziato a macinare ascolti, tanto da essersi poi mangiata il ritorno di Striscia, spostata a gennaio in prima sera con l'esito che sappiamo.

Mentre Stefano De Martino era in tour con lo spettacolo teatrale, la Rai si era trovata così a subire il successo del competitor: la ripartenza anicipata non era stata sufficente. I pacchi infatti, per poter recuperare terreno, avrebbero impiegato mesi: sono serviti tempo, alcune modifiche nel gioco (come la novità del pacco nero), la presenza di Herbert Ballerina in qualità di spalla e l'introduzione di Martina Miliddi, la ballerina chiamata a ricoprire la quota "bellezza" in risposta a Samira Lui.

Perciò, ora che i due programmi si sono attestati sugli stessi valori, con qualche lieve differenza a seconda del giorno, la Rai non può certo vanificare né gli sforzi fatti né i risultati ottenuti.