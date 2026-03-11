Stasera Tutto è Possibile spegne Rai 1: la Rai blinda Stefano De Martino e gli ascolti in vista di Sanremo 2027

Che nel contratto quadriennale (e pluri milionario) di Stefano De Martino fosse compresa la clausola sanremese, non era certo un segreto. Quando Carlo Conti è andato a prenderlo in platea durante la serata finale dell'ultimo Festival di Sanremo, tutti si aspettavano l'annuncio come conduttore della prossima edizione; invece, a sorpresa, l'incarico era ben più corposo. L'ex ballerino infatti, finora al timone di due game show registrati come Stasera Tutto è Possibile e Affari Tuoi, fa bingo e si porta a casa la diretta più difficile di tutte, quella del Festival di Sanremo, e persino la direzione artistica della kermesse. Un'accoppiata che ha fatto storcere il naso a molti, specie considerando il background e le esperienze televisive di De Martino che, finora, ha sperimentato la diretta soltanto per alcune, sporadiche, puntate speciali di Affari Tuoi.

Assicuratasi il conduttore dunque, la promozione del prossimo Festival è iniziata quando ancora non era nemmeno terminato quello in corso. Ora però la Rai non può sbagliare: l'immagine di Stefano De Martino non può scricchiolare da qui fino al prossimo febbraio. Immagine che, ovviamente, si nutre di ascolti alti, con cui procede di pari passo.

Che fare, dunque? Semplice: blindarlo. Come? Ancora più semplice: traslocando Stasera Tutto è Possibile al mercoledì.