Ma quanto sono potenti i The Jackal? Ora sono ovunque, da Sanremo a Sky e Rai 2 con Stasera a letto tardi. Ma la verità è che funzionano solo sul web

La tv cerca gli effetti dei The Jackal sulla gente: e sono parecchi, dato che in anni di lavoro sono riusciti a farsi ricondividere, creare battute e diventare una vera e propria potenza di fuoco. Solo che gli effetti si vedono dappertutto, tranne che in tv.
Ma come fanno i The Jackal ad essere ovunque? Guardi Sanremo, e ti ritrovi Fru sul palco con Stash e Aurora Leone al DopoFestival, ti godi il viaggio in Asia di Pechino Express e, ancora, ecco Fru su Sky; giri su Rai 1 e li vedi nello tra i pacchi di Affari Tuoi. Poco dopo, passi a Rai 2 e sono ancora lì, tutti e quattro appassionatamente: in prima serata alla conduzione di Stasera a letto tardi, che erano passati a promuovere proprio su Rai 1.
Si tratta della versione contemporanea di un programma che abbiamo già visto in anni meno recenti: Chi ha incastrato Peter Pan?, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 per altrettante edizioni, di cui l'ultima andata in onda nel 2017.
Il format altri non è che l'adattamento dell'originale spagnolo Esos locos bajitos: la Rai ne ha acquistato i diritti, riproponendolo nella stessa versione che conoscevamo. Al centro le candid con i bambini, con il quartetto dei The Jackal chiamato a guidare la nave che, in passato, Bonolis aveva condotto con la sagacia di chi sa quando dissimulare, fingere stupore o alzare la battuta al momento giusto per ottenere una gag irresistibile. I quattro “sciacalli” invece, che conduttori non lo sono, faticano a trovare la stessa intesa con i bimbi, che comunque salvano il prodotto grazie alla loro spontaneità. Ai The Jackal infatti, in quanto collettivo di videomaker, riesce meglio portare i loro personaggi: essendo inoltre in quattro, l'amalgama alla conduzione è tutt'altro che scontata. Poi ci sono i rischi di misurarsi con un programma ritenuto cult e cristallizzato nel tempo da quell'aura di nostalgia che, spesso, eleva il tutto. Spesso, ma non in questo caso: perché i siparietti di Bonolis con i bambini erano realmente spassosi, e puntualmente spuntano fuori nei nostri feed social.
Stasera a letto tardi ha esordito col 5,5% di share e 805mila telespettatori: numeri esigui, ma perferttamente in linea con Rai 2 che, come vi spiegavamo qualche tempo fa, è una rete ridotta ai minimi storici.
Rimane invece il grande mistero dei The Jackal, che a questo punto sembrano una specie di tassa che il piccolo schermo deve pagare quando vuole trovare freschezza. Con risultati che, al contrario, non fanno la differenza: perché i The Jackal sono un collettivo nato in rete, che parla il linguaggio del web e lì trova la sua forza. Il Sanremo commentato dal divano ci fa ridere, i The Jackal in Stasera a letto tardi, molto meno.
Nati tra i banchi di scuola, dai video demenziali sono passati ai contenuti sponsorizzati e poi sono approdati al cinema e in tv. Ovunque, in tv: dalle reti tematiche alla generalista. Ti imbatti in Foodish su Tv8 e ci trovi Aurora Leone che guida Bastianich a Napoli; sfogli il catalogo di Amazon e vedi la serie Pesci piccoli; recuperi la prima edizione di Lol e il vincitore è Ciro Priello, ma c'era anche Fru concorrente. Se non sono in video, senti le voci quando commentano pure un dating show come Holiday Crush, sempre su Prime. In più, non manca all'appello nemmeno Italia's Got Talent su Disney Plus. Su Tv8 Ciro e Fabio hanno condotto il game show Name That Tune-Indovina la canzone, ma li abbiamo visti anche sulla generalista: Ciro in gara a Tale e Quale Show su Rai 1, in coppia con Fabio Balsamo su Rai 2 con The Floor-Ne rimarrà solo uno a inizio 2024. Alla fine, anche tutti e quattro insieme in prima serata su Rai 2: già in passato avevano flirtato con la rete, ospiti di Stasera Tutto è Possibile oltre al già citato The Floor.
A coppia o singolarmente, abbiamo visto i The Jackal in ogni collocazione immaginabile. Sempre, ma senza mai ricordarceli, protagonisti dell'equivoco che per dare un spolverata di giovinezza alla tv, basti portarle i personaggi che hanno successo in rete. Il problema è che in tv li abbiamo visti proprio passare: spostarsi da uno show all'altro senza lasciare traccia. Eppure, continuano ad esserci. E allora la domanda non può che essere una sola: ma quanto sono potenti i The Jackal?