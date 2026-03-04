Ma quanto sono potenti i The Jackal? Ora sono ovunque, da Sanremo a Sky e Rai 2 con Stasera a letto tardi. Ma la verità è che funzionano solo sul web

Rimane invece il grande mistero dei The Jackal, che a questo punto sembrano una specie di tassa che il piccolo schermo deve pagare quando vuole trovare freschezza. Con risultati che, al contrario, non fanno la differenza: perché i The Jackal sono un collettivo nato in rete, che parla il linguaggio del web e lì trova la sua forza. Il Sanremo commentato dal divano ci fa ridere, i The Jackal in Stasera a letto tardi, molto meno.

La tv cerca gli effetti dei The Jackal sulla gente: e sono parecchi, dato che in anni di lavoto sono riusciti a farsi ricondividere, creare battute -come quella appena citata- e diventare una vera e propria potenza di fuoco. Solo che gli effetti si vedono dappertutto, tranne che in tv.

Nati tra i banchi di scuola, dai video demenziali sono passati ai contenuti sponsorizzati e poi sono approdati al cinema e in tv. Ovunque, in tv: dalle reti tematiche alla generalista. Ti imbatti in Foodish su Tv8 e ci trovi Aurora Leone che guida Bastianich a Napoli; sfogli il catalogo di Amazon e vedi la serie Pesci piccoli; recuperi la prima edizione di Lol e il vincitore è Ciro Priello, ma c'era anche Fru concorrente. Se non sono in video, senti le voci quando commentano pure un dating show come Holiday Crush, sempre su Prime. In più, non manca all'appello nemmeno Italia's Got Talent su Disney Plus. Su Tv8 Ciro e Fabio hanno condotto il game show Name That Tune-Indovina la canzone, ma li abbiamo visti anche sulla generalista: Ciro in gara a Tale e Quale Show su Rai 1, in coppia con Fabio Balsamo su Rai 2 con The Floor-Ne rimarrà solo uno a inizio 2024. Alla fine, anche tutti e quattro insieme in prima serata su Rai 2: già in passato avevano flirtato con la rete, ospiti di Stasera Tutto è Possibile oltre al già citato The Floor.