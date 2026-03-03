Chi è Isobel Kinnear, la ragazza terrorizzata in un'auto a Scherzi a parte? La tv, la scuola di Maria De Filippi fino a valletta di Max Giusti

Se lunedì sera in tv vi siete imbattuti in una ragazza bionda che urlava in una macchina a velocità impazzita, e vi siete chiesti chi fose, questa è la risposta: Isobel Kinnear. È stata lei infatti, la protagonista del secondo scherzo con cui Max Giusti ha aperto la nuova edizione di Scherzi a Parte. Del resto, la Kinnear non poteva mancare all'appello tra le vittime del programma, dato che per Giusti si tratta di una nota conoscenza.
Ballerina uscita dalla scuola di Amici nell'edizione 2022/2023, dove è arrivata finalista, la Kinnear è infatti la compagna di Max Giusti nel game show Caduta Libera. Non sorprende dunque che, per l'esordio di Scherzi a parte, fosse non solo presente in studio come ospite, ma anche tra i protagonisti degli scherzi.
Nata in Australia nel 2003, di Melbourne, nome completo Isobel Fetiye Kinnear, la ballerina è volata in Italia proprio per partecipare come concorrente al talent show di Maria De Filippi. Un arrivo che però non è casuale: la Kinnear infatti, aveva fatto uno stage con Christian Stefanelli, ex ballerino del programma, decidendo a sua volta di partecipare. La ragazza infatti, pur non avendo legami con l'Italia, ha spiegato di preferirla al suo Paese d'origine per la maggior attenzione che viene data all'arte.
Ad ogni modo, è proprio lì che la Kinnear ha iniziato a ballare a soli tre anni, per poi decidere di trasferirsi nemmeno ventenne in Italia dopo aver vinto, nel 2018, il premio Australia's Dancer Of The Year. Il suo ingresso nella scuola di Amici, non è avvenuto a inizio anno: è invece entrata in seguito, a metà novembre, sfidando un'allieva che aveva già il suo banco. A questo punto, è riuscita a conquistare persino il terrore di tutti gli allievi della scuola: la maestra Alessandra Celentano.
Con una Celentano che vigila, il serale non è stato un problema: Isobel Kinnear ha conquistato infatti l'amibita maglia e, di puntata in puntata, è arrivata a disputare la finale. Si è classificata quarta, ma è stato più che sufficiente per avviare una carriera in tv. Innanzitutto perché la scuola di Amici non se l'è fatta sfuggire: l'anno successivo era di nuovo in sala prove, ma come ballerina professionista.
Poi, con l'arrivo di Max Giusti a Canale 5 e lo spostamento di Gerry Scotti in prime time con La Ruota della Fortuna, per lei si è aperta un'altra opportuità: la valletta a Caduta Libera. Fino a che gli autori di Scherzi a parte non le hanno tirato un terribile tiro mancino, spedendola in alta montagna per farle girare lo spot per un caffè realizzato con un ingrediente molto particolare: marrone, ma non si tratta di cacao. Chiusa in un'auto, con la tazza di caffè in mano e un autista impazzito, tra un urlo e l'altro, la Kinnear ha dimostrato comunque grande autocontrollo: la disciplina degli sportivi, che le ha impedito di lasciar cadere la tazza.