Chi è Isobel Kinnear, la ragazza terrorizzata in un'auto a Scherzi a parte? La tv, la scuola di Maria De Filippi fino a valletta di Max Giusti

Con una Celentano che vigila, il serale non è stato un problema: Isobel Kinnear ha conquistato infatti l'amibita maglia e, di puntata in puntata, è arrivata a disputare la finale. Si è classificata quarta, ma è stato più che sufficiente per avviare una carriera in tv. Innanzitutto perché la scuola di Amici non se l'è fatta sfuggire: l'anno successivo era di nuovo in sala prove, ma come ballerina professionista.

Poi, con l'arrivo di Max Giusti a Canale 5 e lo spostamento di Gerry Scotti in prime time con La Ruota della Fortuna, per lei si è aperta un'altra opportuità: la valletta a Caduta Libera. Fino a che gli autori di Scherzi a parte non le hanno tirato un terribile tiro mancino, spedendola in alta montagna per farle girare lo spot per un caffè realizzato con un ingrediente molto particolare: marrone, ma non si tratta di cacao. Chiusa in un'auto, con la tazza di caffè in mano e un autista impazzito, tra un urlo e l'altro, la Kinnear ha dimostrato comunque grande autocontrollo: la disciplina degli sportivi, che le ha impedito di lasciar cadere la tazza.