Okay ma che succede nei cantieri di Cipriani in Uruguay? Operai peruviani rinchiusi con catene e lucchetti, licenziamenti e risse fra operai...

“Ci ha rinchiusi, cosa gli abbiamo fatto? Cosa ha contro di noi?”, si domanda disperato il povero operaio uruguayano in un video postato su Tik tok che è diventato virale in Uruguay quando ancora tutta la vicenda a proposito della grazia all’ex igienista dentale di Berlusconi non era ancora finita sui giornali. La notizia di questo fattaccio è stata confermata dal Comando di Polizia di San Rafael al quotidiano El Paìs. Su questa storia attualmente sta indagando la guardia di finanza uruguayana, perché secondo i rapporti degli agenti raccolti da El Paìs, quattro degli operai hanno negato di essere stati rinchiusi, affermando che le misure di sicurezza, invece, fossero state adottate a scopo preventivo. Una storia di lavoro irregolare? E poi, misure di sicurezza a scopo preventivo di che cosa? Che storia strana. Certo gli operai non sono certo animali da tenere in gabbia. La Procura di Maldonado, peraltro, ha notificato l’incidente all’ambasciata del Perù e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Secondo le dichiarazioni di Yhonattan Rodriguez, il rappresentante del Sindacato Nazionale dei Lavoratori Edili, sebbene la reclusione sia avvenuta solo nella notte del 14 gennaio, nei mesi precedenti questi lavoratori erano tenuti “sotto controllo per verificare se si spostassero”. Inoltre, durante l’orario di lavoro, sempre stando alle parole di Rodriguez, agli operai non sarebbe stato permesso di “bere acqua né andare in bagno”. Manuel Otero, poi, proprietario dell’azienda peruviana Wasi – subappaltata dall’argentina Criba Sa per conto del Gruppo Cipriani – secondo Rodriguez avrebbe cercato di “far rientrare i lavoratori di questo progetto nel regime dell’Industria e del Commercio, ma non in quello delle Costruzioni”, oltre ad esercitare pressioni psicologiche e vessazioni nei loro confronti.