Per Cipriani Jr. la Grazia a Minetti è un “atto d’amore di Mattarella” (lo ripete 5 volte) ma il Quirinale “non commenta valutazioni di terze persone”: la risposta a MOW

Amore amore amore… per Giuseppe Cipriani Jr, che si è concesso al Corriere della Sera per una lunga e surreale intervista, la Grazia alla sua compagna Nicole Minetti è stato “un atto d’amore” del presidente Sergio Mattarella. Dal Quirinale l’ufficio stampa ci è risultato un po’ imbarazzato a proposito. Ma andiamo con ordine...

“Ma bastava guardare le carte presentate in Uruguay, al ministero della Giustizia e alla presidenza della Repubblica, per capire che è stato solo un atto d’amore (e uno)! Da un atto d’amore (e due), è venuta fuori una cosa che non ha proprio senso. Senza precedenti. Qui sembra valere tutto: allora anch’io posso dire che lei è pedofilo, e magari mi credono”.

Tra parentesi, Francesco Battistini del Corriere della Sera non aveva nemmeno ventilato l’argomento della pedofilia, ma su questo punto ci torniamo dopo, perché Cipriani Jr. continua:

“Credo che sia stata fatta una cosa fantastica: è stato un atto d’amore (tre) del presidente Mattarella, che ha capito benissimo la situazione e, per questo, ha concesso la grazia”.

“Non lo conosco (Mattarella ndr), anche se mi piacerebbe: vorrei dirgli un grande grazie e che mi spiace sia successo tutto questo, solo per un suo atto d’amore (addirittura quattro volte amore)”.

Ma no, non finisce qui.