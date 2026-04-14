Dalla Gazzetta dello Sport si alza una voce: Stefano Barigelli passa alla direzione del Corriere della Sera in tandem con l'altro cocco di Cairo, Aldo Cazzullo?

Ormai la guida spirituale, oltre che direttore responsabile del quotidiano, sarebbe ascesa in quell’Olimpo popolato dai prediletti di Urbano Cairo grazie al valore dimostrato sul campo di battaglia. La benedizione del patron di Rcs è pur sempre necessaria e questo lo pone accanto al buon Aldo Cazzullo, suo grandissimo amico. Tra l’altro, per circa un annetto, proprio il figlio del grande scrittore si firma con il doppio cognome, Francesco Cazzullo Maletto, nella sezione Altri Mondi della Gazzetta di Barigelli. Adesso scrive per la redazione web, mentre Cazzullo padre, ad ogni modo, risulta uno tra i papabili alla direzione del Corriere ed è ben noto il principio di questa sua corsa al “Quirinale” del giornalismo italiano. Battezzata, niente meno, da un Mario Draghi in splendida forma in quella prodigiosa e barocca chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma. “Quando eravamo i padroni del mondo” venne infatti presentato insieme all’autore dal più grande banchiere d’Europa in quel piccolo gioiello architettonico, omaggio all’illusione, le cui volte sono ricoperte di affreschi che ne prolungano le colonne portanti in un cielo dipinto fra mille allegorie. E, una cupola inesistente, dipinta in prospettiva per mancanza di fondi che ne permettessero la costruzione di una vera, ai tempi. Una benedizione in grande stile per un raggiante futuro, macchiato però verso il traguardo dalla controversa sparata su Sal Da Vinci, della cui opportunità in molti hanno dubitato. Nulla però a cui non si possa, in fin dei conti, porre rimedio mettendoci una bella pietra sopra. Esiste infatti chi il tandem Barigelli-Cazzullo alla direzione del Corriere, lo benedice eccome. Sarebbero un po’ come spirito apollineo e dionisiaco, dicono, più che mai necessari l’uno all’altro per completarsi a vicenda. Chissà, però, se alla fine il grande scrittore accetterà davvero di avventurarsi in un percorso decisamente istituzionale, ma soprattutto, piuttosto burocratico.