Che cosa si sono detti Fedez e Giorgia Meloni nella telefonata prima di Pulp Podcast? 40 minuti di retroscena: il rapper ha detto che avrebbe votato sì al Referendum e la premier gli ha confessato le sue paure dopo i sondaggi

“Sì, pronto?”

“Buongiorno Federico, sono Giorgia Meloni”

“Ministro!”

“A Federì, così partiamo male però eh”

E dopo le scuse un po’ imbarazzate da parte di Fedez, un po’ di convenevoli, qualche “Presidente” pronunciato con riverenza e attestazioni di stima reciproca, Federico Maria Lucia ha dichiarato di essere anch’egli a favore del Sì (non sappiamo se per ingraziarsi Meloni, oppure perché effettivamente così abbia votato al referendum) per poi attaccare uno spiegone sull’importanza dei podcast per il futuro dell’informazione, per la necessità di raggiungere i giovani, per coinvolgere nuovi strati sociali, per combattere la gentrificazione dilagante e…

“Sì, vabbé però famola breve, per quando e come s’organizzamo?”

Meloni taglia corto, è già decisa a farla quell’intervista, non c’è bisogno di convincerla, anzi, addirittura durante la chiamata avrebbe confessato al conduttore di Pulp di essere davvero in difficoltà. Le stanno provando tutte per questo referendum. I sondaggi danno il sì sotto terra ed è molto preoccupata di perdere l’appuntamento con quella che non è soltanto una battaglia per una riforma costituzionale, ma un vero e proprio voto politico. Dunque a quando l’appuntamento per registrare la puntata? Quattro giorni dopo la telefonata, e nel prosieguo della conversazione Fedez avrebbe anticipato a Meloni le domande.

“Ti chiederò anche dei servizi”, ha aggiunto Fedez nella sua spiegazione, per rimarcare di essere un giornalista dalla schiena dritta. Nessun tipo di problema per Meloni, a cui sarebbe andato bene tutto e non sarebbe intervenuta nel censurare alcuna questione. Dopo 40minuti complessivi di chiamata, dunque, nessun tipo di pressione da parte della Premier, come invece in molti hanno insinuato, e l’appuntamento è deciso. Resta pur sempre il fatto che di domande concordate si sia trattato. Non che ci sia qualcosa di male a proposito. Ognuno fa le scelte che ritiene e ciascuno ha la sua peculiarissima dignità. D’altronde, l’intervista realizzata da Fedez e Marra, per quanto poco incisiva, resterà pur sempre incisa nei manuali di comunicazione come la prima intervista via podcast di un Presidente del Consiglio in carica in Italia. Resterà negli annali (forse), poi, la polemica del giorno dopo. Tutti parlarono di Meloni a Pulp, ma non di cosa Meloni disse a Pulp. Detto questo il tempo potrà darci torto, se lo riterrà, e a quel punto diremo “avevate ragione voi”. Ma nel frattempo, con tutto il rispetto e la stima, andate, andiamo, in Pace, perché la messa è finita.