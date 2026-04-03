Meloni dice no a Trump su cacciamine e Sigonella, Leonardo vuole un’alternativa all’Iron Dome e non vi pare strano il tempismo dei casi Delmastro, Bartolozzi e Piantedosi? Se tre indizi fanno una prova…

Perché Meloni non ha scelto l’Iron Dome che usa Israele? Che c’è? Non si fida? Ha paura di mostrarsi troppo amica di chi la protegge da tutti i punti di vista? Bene, ce ne ricorderemo. Intanto lasciamo che gli italiani si arrovellino attorno al caso Piantedosi. Dietro le quinte si tramerà per metterci qualcun altro al posto del povero Cingolani. Se davvero Meloni pensa di fare come Pedro Sánchez è fuori strada. È meglio che Meloni non si faccia venire strane idee, come ad esempio quella di essere alla guida di uno Stato sovrano. L’Italia non è la Spagna. È di qualche giorno fa la notizia, d’altronde, riportata da Edward Luttwak sui suoi canali social a proposito del diniego (appena una settimana dopo la presentazione di Michelangelo-Dome a Roma) da parte di Meloni di inviare i cacciamine italiani nello stretto di Hormuz come auspicato da Trump poco dopo la presentazione del Michelangelo-Dome. “Trump presenterà il suo conto” ha insinuato Luttwak. Come? E chi lo sa. Intanto è saltata fuori la storia di Delmastro, Bartolozzi, la Bisteccheria d’Italia, i Senese. Allora conviene correre ai ripari e prevenire invece che curare. Via pure la Santanché dal ministero del Turismo, prima che sia troppo tardi. E ora? Sigonella. Prima un allarme droni incontrollato e tenuto segreto, poi la prova del nove. Due cacciabombardieri statunitensi chiedono di fare rifornimento nella base siciliana, già armati, pronti a dirigersi verso il Medio Oriente per azioni militari dirette contro l’Iran. Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, avvisa Crosetto e quindi l’Italia nega l’accesso, ai sensi del BIA (l’accordo il cui contenuto è segreto dalla sua stipulazione nel 1954), ai due caccia. Tempo qualche giorno e viene fuori che Matteo Piantedosi ha un’amante ben introdotta in Vaticano, con entrature ovunque e editorialista del Riformista. Scandalo internazionale. La storia viene ripresa da tutti i giornali stranieri che iniziano a domandarsi, sibillini, “cos’altro deve ancora venire a galla?”. Qui in Italia, invece, quasi tutti i giornali, tranne il Fatto Quotidiano e La Verità, questa storia non la mettono in apertura in prima pagina, almeno stamani. Riducono il titolo, lo mettono a lato. Non metterlo in prima proprio non si può. Metterlo piccolo piccolo sì, per minimizzare. I problemi reali sono l’Europa con l’incubo dell’austerity, il razzo sulla base italiana, giustamente, la resa di Gravina, altrove, come sul Corriere della Sera: “il terremoto nel calcio italiano”. Ora, Claudia Conte ha vissuto mille vite in una sola e ricomporre il mosaico delle sue entrature è un lavoro impegnativo, perché questo è un caso Boccia elevato all’ennesima potenza. Finché si parlava della Cultura, e allora la faccenda è seria ma non è grave, ma qui si parla del ministero dell’Interno. E il rischio che il governo imploda è concreto. Ora, da qui a pensare che dietro a tutta questa sequenza di eventi vi sia una regia occulta… certo, è esagerato, ma l’ordine delle cose è esattamente questo e se tre indizi fanno una prova, allora una ce l’abbiamo. Naturalmente, mancano tutte le altre.