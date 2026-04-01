Ecco che ne pensava Claudia Conte dell'affaire Boccia-Sangiuliano nel 2024

“Sì, io parlo di ricatto, è sulla nomina a consigliera che lui ha sbagliato: non doveva unire le faccende private con incarichi pubblici – dovrà dimostrare che nessun fondo dello Stato è stato utilizzato per lei. Però la nomina a consigliera era stata bloccata molto tempo prima del momento in cui lei ha postato invece la foto con il ministro Sangiuliano, ringraziandolo per la nomina a consigliera dei grandi eventi. Quindi questo che cosa significa? Perché hai pubblicato una notizia falsa quando sapevi già che non avevi avuto questo incarico? Pare che abbia fatto più opposizione la Boccia che non le opposizioni, perché far cadere un ministro è qualcosa di grave. Fatto sta che comunque l'opinione pubblica un pochino forse ne ha risentito e questo lo hanno contribuito a creare tutti gli organi di stampa, perché questa vicenda ha avuto anche dei titoli molto molto forti, forse esagerati”.