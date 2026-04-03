Gianni Barbacetto demolisce il sindaco Sala sull’inchiesta San Siro e la gara “su misura” per Milan e Inter: “Interesse pubblico? No, è l’affare del secolo per i fondi americani”

Infatti “a dettare le condizioni, i tempi, le determine, le delibere sono i rappresentanti dei fondi. Al piano alto, Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta che parlano direttamente con Sala; sotto, gli operativi (Ada Lucia De Cesaris e gli altri consulenti e manager) che trattano con Malangone, Tancredi e Collarini”. La “frase simbolo” di questa inchiesta la pronuncia proprio l’ex assessore Tancredi quando ammette di aver chiesto a Collarini, direttrice di pianificazione, di “togliere le cifre ed edulcorare la determina del settembre 2022 che approva la proposta di Milan e Inter di abbattere e ricostruire lo stadio”: “Sono spariti tutti i dettagli”. E ancora: “Il mio lavoro sporco”. Nemmeno il terzo argomento usato da Sala convince Barbacetto. Il primo cittadino ha professato “la buona fede” ed è convinto che i suoi uffici abbiano agito “per il bene di Milano”, mettendo al centro “l’interesse pubblico” per “far fronte a un rischio (e cioè l’abbandono della città di Milano da parte delle nostre due società calcistiche)”. Ma l’abbandono per Barbacetto era “solo un bluff”, “perché i due club non hanno i soldi per andare altrove; perché il Tar ha escluso la possibilità di costruire lo stadio a San Donato; e perché quello che i fondi Usa volevano non era tanto lo stadio, ma i 280 mila metri quadrati attorno, per realizzare una delle più grandi operazioni immobiliari in città, del valore di 1,2 miliardi di euro”. E l’interesse pubblico? Anche questa sarebbe una menzogna, “uno stadio iconico come il Meazza, uno dei simboli di Milano noti in tutto il mondo, è stato sottostimato, svenduto, candidato alla distruzione (mentre poteva essere ristrutturato), per permettere a due fondi speculativi americani di fare il colpaccio, l’affare del secolo, la Stangata, su aree preziose che erano della città. Con la complicità del sindaco e dei vertici del Comune di Milano: ‘In buona fede’? Speriamo”.