Milano inclusiva ma chi pensa davvero ai cani in città e nei quartieri?

Le città cambiano alla velocità della luce. Crescono, si espandono, cambiano i loro abitanti e le loro esigenze, e anche quelle di coloro che gli abitanti li accompagnano. Parliamo dei cani, animali per cui Milano sta cambiando pian piano volto. È la reazione a un'esigenza, nella città infatti ci sono molti, moltissimi cani, ma pochi spazi adeguati a farli muovere in libertà. Anche gli animali domestici sono immersi nella rumorosa e frenetica routine di una città inclusiva, ma per loro non abbastanza. Secondo il rapporto Cani in città di Legambiente del 2024, solo il 33,3% dei comuni italiani ha degli spazi dedicati agli animali d’affezione, e oltre il 60% delle aree cani pubbliche presenta carenze strutturali come assenza di ombra, di fontanelle o una manutenzione discontinua. In pratica, per molti proprietari trovare uno spazio sicuro per far giocare il proprio cane è una vera impresa. La soluzione arriva da Dog City Garden, azienda italiana nata a Milano proprio per rispondere alla carenza di spazi sicuri per i cani in città. La parola d'ordine è recupero, quello degli spazi urbani dismessi o poco utilizzati che vengono trasformati in giardini privati, puliti, videosorvegliati e accessibili in esclusiva tramite prenotazione digitale e accesso con codice personale. Un progetto che coniuga un'idea di business innovativa alla rigenerazione urbana e al benessere animale.