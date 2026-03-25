Viva il giornalismo e gli editori liberi (come MOW): Alberto Nerazzini sul Fatto e la consapevolezza che il potere non è intoccabile. Ma le statistiche sulla libertà di stampa in Italia fanno paura

Cosa salverà il giornalismo nell’era dell’Ia, degli editori in Parlamento e dei presidenti del Consiglio che dopo un referendum straperso parlano sui social e non in conferenza stampa? Il giornalismo libero, senza padroni: il giornalismo vero salverà il giornalismo. Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia scelto da Giorgia Meloni, si è dimesso. Stessa sorte per Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del Ministero. Lo hanno fatto perché un giornalista ha fatto un’inchiesta: Alberto Nerazzini sul Fatto Quotidiano ha pubblicato lo scoop che ha dato la spallata decisiva all’esito del referendum e alla stabilità di questo governo. È il mondo dei like e dei trend. C’eravamo quasi abituati. Nerazzini, però, non è l’unico. Giornalisti d’inchiesta che lavorano in questo Paese ce ne sono ancora. Mal trattati, mal pagati, ma ci sono. Forse pochi, ma ci sono. Anche oggi sul Fatto ha parlato della “ventata inattesa” rappresentata dall’affluenza al voto, “l’aria della democrazia”, e ha sottolineato che, al di là del risultato, dopo questa campagna c’è una rinnovata certezza: “Il potere può essere intaccato, i politici possono ancora dimettersi. Bene allora celebrare, per una volta, la forza del giornalismo, della libertà di pensiero e del coraggio. Difficile stare alla larga dalla retorica, ma tranquilli, per una volta non lo è”. Non è retorica perché gli effetti sono reali. Non è retorica perché il lavoro di un giornalista ha contribuito alle dimissioni di un sottosegretario e una capa di gabinetto inadeguati.