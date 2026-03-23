La prima vera botta di Giorgia Meloni

Alberto Negri in tempi non sospetti lo disse qui su Mow. “La bandiera della Palestina che sventola da una casa di ringhiera a Secondigliano non è altro che la bandiera dei miserabili”. E miserabili siamo tutti noi. Va detto che per quanto riguarda l’Ucraina la decisione di Meloni di inviare armi e sostegno per la sua difesa ebbe, e continua ad avere, una coerenza strategica. Per l’Iran, invece le cose stanno diversamente, perché si tratta di una guerra sciagurata, un’aggressione unilaterale pari a quella di Mosca verso Kiev (pur trattandosi di sanguinari Ayatollah) a livello di diritto internazionale. La sua posizione, almeno da un punto di vista comunicativo, sarebbe dovuta essere ben più ferma e radicale. Parlare di una riforma della magistratura con toni da elezioni politiche non piace agli italiani, che avrebbero voluto piuttosto sentirsi rassicurati sui problemi concreti, reali, che ormai da più di sei anni attanagliano questo paese. Inflazione, costo della vita, tra cui il prezzo della carne aumentato del 100%, salari fermi, per non parlare di benzina, gas, elettricità e quant’altro, l’Italia è rimasta delusa. E’ impossibile risolvere tutto questo eh, ma il governo non deve mostrarsi disinteressato a questi problemi. Parlando del referendum, invece, lo ha dimostrato (non è detto che lo abbia fatto davvero). Il taglio delle accise è arrivato troppo tardi. Troppo poco il tempo perché venisse metabolizzato, e non è stato poi nemmeno così determinante. E’ una sfiducia più profonda. Perché banalmente l’italiano ha una soglia dell’attenzione molto bassa e la novità è passata, un po’ come il buon vecchio Marziano a Roma di Ennio Flaiano. Si è visto come il potere si rassomiglia a prescindere dal suo colore politico, e l’incantesimo inevitabilmente si spezza. La disillusione come la solitudine è tornata ad infestare il cuore della Penisola che ora si tormenta alla ricerca di un amante che lo faccia sentire unico ancora una volta. Ma finché non accade s’indigna perché si sente maltrattato. Perché l’Italia è come una donna che s’indigna quando il marito la trascura e la sminuisce. E quindi gli mette le corna. Quando al governo c’erano i tecnici e quei rompipalle del Pd che non facevano altro che parlare di diritti civili, Giorgia Meloni nel 2022 ha vinto. Dall’opposizione ha saputo prendere per mano i delusi dalla politica alle urne come una madre sincera che regala affetto. Invece se tu a questi poveri lavoratori li accusi di essere pro-pal, antioccidentali, comunisti, poveracci, amanti di una magistratura corrotta, persone “non perbene” – perché solo chi vota sì è una persona per bene – allora il risultato è un grandissimo vaffanculo. Anzi, credendo di mobilitare chi voterà sì, fai il lavoro sporco per l’opposizione e senza rendertene conto mobiliti la fazione opposta. Non ci stupiremmo se venissimo a scoprire che buona parte di chi ha votato No lo abbia fatto semplicemente per la repulsione nei confronti dei militanti per il Sì che invece, con superiorità morale e arroganza, gli hanno rotto i coglioni come i peggiori venditori di aspirapolvere a domicilio. Risvegliare gli apatici della politica non è stata una buona idea. Si sono risvegliati da un dolce sonno e si sono incazzati, perché volevano nient’altro che dormire per altri cinque minuti. Inoltre, così facendo Meloni ha fatto anche un grande favore ad Elly Schlein. Perché?