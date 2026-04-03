“L'Italia ventre molle della propaganda russa in Europa”: Intervista pesantissima a Valcauda e Botti (tesoriera e membro del direttivo di Europa Radicale) sul nuovo dossier contro la “peste putiniana” nel nostro Paese

Valcauda, partiamo dal concetto di fondo. Cos'è la guerra ibrida?

La guerra ibrida è l’uso coordinato di strumenti diversi, militari, informativi ed economici per colpire un avversario mantenendo ambiguità su responsabilità, intensità e natura del conflitto. Dentro ci sono disinformazione, cyberattacchi, sabotaggi, pressione economica, uso politico dell’energia, operazioni di influenza e sostegno ad attori interni utili. Noi siamo colpiti oggi da tutto questo, in particolare il nostro paese è sensibile alla disinformazione e ai cyberattacchi, pensate che un anno fa hanno provato ad hackerare il sito Europa Radicale, la provenienza di questi attacchi? Russa.

In cosa si distingue la guerra ibrida portata avanti dalla Russia rispetto a quella di altri Paesi?

La specificità russa sta in tre elementi. Primo: la continuità. Per Mosca non è uno strumento eccezionale, ma una modalità ordinaria di conflitto. Secondo: l’integrazione stretta tra operazioni informative, cyber, intelligence, pressione economica e, come in Ucraina, forza militare. Terzo: l’obiettivo non è solo persuadere, ma confondere, saturare lo spazio pubblico, erodere fiducia nelle istituzioni e paralizzare le decisioni dell’avversario. In questo senso la Russia ha fatto della “zona grigia” un metodo stabile di competizione strategica. Per questo ne parleremo il 12 aprile a Milano, alla Camera del Lavoro.

A cosa punta Mosca? Sta riuscendo nel suo intento?

Mosca punta a dividere l’Europa e logorare il sostegno all’Ucraina. Ormai è chiaro, e chi non lo vede in malafede. L'Unione Europea unita (non solo monetariamente, ma anche politicamente e militarmente) fa paura alla Russia, che infatti cerca di recuperare influenza in modo violento e antidemocratico in Ucraina, Georgia, con gli attacchi ibridi a Romania e Moldova. La Bielorussia è sotto il suo dominio, ma il tentativo è disunire l'Europa e lo Stato di Diritto. Dal punto di vista militare la Russia in Ucraina ha fallito, mentre purtroppo vediamo che riesce a destabilizzare le democrazie.

Perché l'Ungheria è considerata il "laboratorio della propaganda digitale russa"?

La formula va usata con cautela, ma il punto è chiaro: l’Ungheria di Viktor Orbàn è spesso citata come caso-scuola perché un ecosistema mediatico molto concentrato e politicamente controllato ha reso più facile la circolazione di narrazioni convergenti con quelle del Cremlino. L'infiltrazione dei bot sui social di provenienza russa in queste settimane pre-elezioni si è amplificata, i messaggi ovviamente sono a favore di Orbàn, che abbandonerebbe domani l'Ucraina. Vedremo come andranno le elezioni.

Come difendersi, ammesso che si possa fare?

Servono almeno cinque azioni. Primo: resilienza istituzionale, cioè coordinamento tra governi, autorità, intelligence, piattaforme e media. Secondo: trasparenza sulle operazioni di influenza e sulle reti che le diffondono. Terzo: alfabetizzazione mediatica, perché una società che distingue fonti, contesto e manipolazione è meno vulnerabile. Quarto: cyberdifesa e protezione delle infrastrutture critiche. Quinto: velocità di risposta pubblica, perché la disinformazione prospera nei vuoti. Il punto chiave è che la difesa non è solo tecnica: è democratica. Se le istituzioni sono credibili e comunicano bene, il terreno per la guerra ibrida si restringe.