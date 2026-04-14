Tra Meloni e Trump è davvero finita dopo la rottura con Israele? “Puntare sul Tycoon non è stata una buona idea e da tempo consigliavamo a Meloni di prendere distanze da Tel Aviv” parla l’ambasciatore Pietro Benassi

La sospensione di questo accordo quali conseguenze potrebbe avere per il nostro Paese?

È un gesto politico, secondo me, di rilievo. Il 24 luglio dell'anno scorso, io ed altre decine di ambasciatori scrivemmo una lettera aperta a Giorgia Meloni chiedendo di sospendere l'accordo bilaterale Italia-Israele e di muoversi a Bruxelles per favorire un'eventuale sospensione dell'accordo di associazione tra UE e Israele, dunque procedere alla valutazione di eventuali sanzioni a ministri responsabili di crimini contro l'umanità, e infine avviare il riconoscimento della Palestina sul piano interno. Molti Paesi come la Spagna, la Francia, la Slovenia, l'Irlanda hanno proceduto tra settembre e ottobre al riconoscimento. Non solo abbiamo avuto le idee chiare sin dall’inizio, ma le abbiamo anche manifestate pubblicamente insieme a molti colleghi.

Essendo il nostro Paese molto legato a Israele anche a livello di intelligence che tipo di ripercussioni possono esserci sull’Italia?

È un gesto politico. Israele è un Paese amico, ci sono molte collaborazioni. Questo è un gesto politico che è in linea anche con la nostra Costituzione, perché è palesemente in uno stato di conflitto, Israele, e da molti mesi, aprendo costantemente nuovi fronti, come il caso più recente del Libano, e quindi è in linea col dettato della nostra Costituzione non favorire accordi che possano dare luogo a forniture militari anche di tipo offensivo. Lo trovo particolarmente coerente col nostro dettato costituzionale.

Ma secondo lei perché è arrivato così tardi?

È un processo di maturazione politica. Come si è visto ieri, per condannare le parole di Trump ci sono volute ben nove ore. Ogni governo decide la tempistica sulla base anche dell'unità della sua maggioranza, della simpatia politica. Dopodiché non c'è bisogno di fare dietrologie. Noi non siamo quello che diciamo, noi siamo quello che facciamo, e quindi dalle nostre azioni poi si giudicano i comportamenti.