Trump vuole diventare Dio, per questo attacca Papa Leone XIV. Ma è più superstizioso che religioso e appoggiarsi a Israele non gli risparmierà il giorno del giudizio

La Chiesa cattolica è stata negli ultimi decenni la vox clamantis in deserto per la pace globale, ha sviluppato una visione emancipatrice sul piano sociale, ha sottolineato lo storico delle religioni Massimo Faggioli, scrivendo che "la religiosità in America si stata svuotando del contenuto, ma la politica è ancora il potere che riceve un mandato divino. Il trumpismo, che è una forma di idolatria politica ma anche religiosa, lo ha capito benissimo, riutilizzando la religione in un Paese più secolarizzato ma la cui grammatica di fondo è ancora religiosa". Leone XIV, in quest’ottica, è il Papa che rompe la logica della guerra culturale americana e che rifiuta di aderire alla cordata a stelle e strisce del cristianesimo combattente statunitense. Sui migranti e il loro rispetto, sull’ambiente, sulle tecno-oligarchie e la loro sete di dominio parallela a quella del trumpismo Leone XIV offre una visione alternativa a quella del populismo Maga e della galassia vicina a The Donald. Divenendo dunque un contropotere morale, sociale, ideale. In sostanza: un avversario politico, ostico perché non necessitato a giocare con le armi della demagogia. Per un presidente che si ritiene sovrano assoluto ciò è inaccettabile. A maggior ragione in un contesto che vede l’onda lunga della Terza guerra del Golfo enfatizzare l’animo religioso più superstizioso e fazioso dell’amministrazione. Il Senatore Lindsey Graham ha definito “una guerra di religione” la sfida all’Iran. Hegseth ha accompagnato i briefing del Pentagono con preghiere e invocazioni apocalittiche, come il richiamo a spargere “morte e distruzione dal cielo” come se Teheran fosse una novella Sodoma. Leone XIV ha mostrato l’ipocrisia di chi arruola Dio sotto la propria bandiera. A maggior ragione considerato il fatto che si tratta dei suoi connazionali. Per Trump e i suoi, un danno gravissimo e irredimibile. Alla base di uno scontro che rischia di polarizzare ulteriormente l’America. E ha già abbattuto le già ridotte forme di sostegno all’operato di Trump nel mondo, indignando oltre un miliardo di cattolici.perorato il rispetto del creato e l’abbattimento dei muri a favore dei ponti di dialogo e gli incontri di civiltà. Il trumpismo arruola la religione come strumento di lotta e di potere. Trump "fa un uso della religione sfacciato e brutale",