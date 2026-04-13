C’eravamo noi, Mahmood sul tetto di una Cupra Raval, i piloti della VR46, Gianluca Gazzoli e un gran casino: reportage di una serata veloce a Milano

Francesco Bagnaia, campione del mondo MotoGP, reduce da una stagione trionfale, si aggira con la sua consueta riservatezza mentre Andrea Migno osserva tutto quel che lo circonda con grande curiosità da dietro i suoi occhiali da sole. Claudio Marchisio, l’ex campione di calcio lascia dietro di sé una scia di donne che sospirano prossime allo svenimento. Gianluca Gazzoli, è circondato da amici e conoscenti e con il suo tipico sorriso chiacchiera un po’ con tutti, stringe mani, dà pacche sulle spalle. C’è anche Teo Napolitano, attore e conduttore ex fidanzato di Francesca Ferragni, ma pure Veronica Ferraro. Sono tutti presi bene. C’è anche Andrea Crespi, l’artista e scultore poliedrico autore della mostra, sempre sponsorizzata da Cupra, presso la Fabbrica del Vapore. E' circondato di donne bellissime, e dulcis in fundo, fa la sua apparizione, un pelo in ritardo, l’immancabile Giulia Salemi. Tutti sono in attesa del grande show. Mahmood non è solo il protagonista, ma pure il pilota della nuovissima Raval. Ad un tratto, le luci si abbassano sulla pista e il bolide fa il suo ingresso trionfale, con Mahmood al volante. Applausi, flash, urla di entusiasmo lo circondano mentre, aperta la portiera, sale disinvolto sul tettuccio dell’auto. Il suo abbigliamento è per usare un eufemismo parecchio particolare: grossi stivali in pelle grigia, pantaloni a pinocchietto futuristici, una giacca impellicciata che sembra uscita da un set cinematografico e occhiali specchiati e avvolgenti da ciclista. La gente inizia a commentare, “ma come l’hanno conciato?”. Effettivamente un po’ è vero, ma addosso a lui quell’outfit ha un senso. Cupra, del resto, non guarda al presente, ma al futuro, e Mahmood, con quel look che ricorda un personaggio uscito direttamente da Dune, incarna perfettamente lo spirito visionario del brand. Non è un caso che, nello stesso istante, in altre sei città europee, artisti del calibro di Nathy Peluso, Kim Petras e Disiz stiano facendo altrettanto, ognuno a modo proprio, per il lancio di un modello che, in quanto a design, non è semplicemente futuristico, ma è avvenieristico, quasi alieno.