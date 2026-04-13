“Miss Italia” e l’altro lato dello specchio. Ditonellapiaga ci parla di libertà, politica (“Ho votato no”) e giura di non essersi sentita come Silvio Berlusconi: il reportage dal Red Room di Milano

Pare quasi un monumento alieno la stazione centrale di Milano. Lugubre, ma raffinata ed imponente è come un grande elefante di pietra intarsiato di grandi sogni di gloria andati infranti. Vomita treni, persone, disperati. I tassisti son come parassiti di questo grosso organismo che vive in simbiosi con loro. Un signore si nasconde dietro ai suoi occhiali da sole, aspira una boccata di fumo dalla sua sigaretta e osserva. Se ne sta seduto ai tavolini dell’Alemagna, e pare uscito da un romanzo di Scerbanenco. Nel riflesso delle sue lenti scure scorre un van nero che si avvicina a via Doria e si accosta al un marciapiede. Lo sportello del van si apre come quello di un’astronave e due tacchi a spillo ne emergono alla luce di un sole insolitamente caldo. Un vestitino nero avvolge una donna che pare uscita da un dipinto di Otto Von Dix. Ha i capelli tra il rosso e il castano pettinati come si portavano negli anni venti nei grandi caffè chantant di Parigi, la riga sul lato. Le porte dorate di quella camera rossa in cui si balla dalle quattro di notte in poi si aprono. I milanesi la chiamano Red Room, perché Milano non sarebbe così italiana se certi anglicismi non ne infiocchettassero l’anima cupa di animale notturno. La diva scende le sinuose scale del locale ricoperto di specchi, tutto rosso, come il rossetto che disegnano le sue labbra. Il barista dietro il bancone lucida i bicchieri sul bancone come un prete che prepara l’altare per la messa. Le luci al neon rosso dietro la consolle filtrano nel buio su e giù come degli organismi viventi e si riflettono sul cartellone del nuovo album, teso accanto alla sedia vuota che attende la cantante. “Miss Italia”, il titolo impresso con i caratteri dorati e corsivi di una Milano da bere, che a dire il vero è ancora viva, ma ha un suono tutto diverso. Le porte si spalancano e una folla di giornalisti affamati invade la sala da ballo specchiata. Il riflesso sul soffitto e nelle pareti ne quadruplica il caos e la fame che, una volta placata dal buffet, si trasforma. Fuori i taccuini, telefonini, macchine fotografiche, telecamere gli addetti alle lettere, lettere sottili, prendono a sedere. Ditonellapiaga li osserva con il microfono in mano, seduta accanto alla gigantografia di “Miss Italia” e lo osserva. Nel quadro c’è lei che indica un’immagine di lei, con il vestitino in seta rosa, che sfila con lo chignon e la fascia sul petto con su scritto dito nella piaga. Peccato che quell’immagine sia deturpata, qualcuno con un indelebile nero le ha disegnato dei favoriti alla Dalì, annerito un dente e fatto le corna. Che ci vogliamo fare se tutto ciò che e Rockn’roll rimanda, seppur in modo infantile, al demonio.