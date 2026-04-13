Dietro alla comunicazione di Silvia Salis c’è lui (e sono suoi clienti anche Fagnani, Fabio Fazio e molti big del Pd). Primarie, media, potere: ecco l’unica intervista a Marco Agnoletti, l’uomo che sussurra al campo largo

Qual è la migliore trasmissione in Italia?

«Per eleganza escludo tutte le trasmissioni con cui noi collaboriamo: dopodiché quella che a me piace di più è Piazzapulita. Il conduttore più bravo invece è Floris. È quello che capisce meglio degli altri come si sposta il mondo».

Belve è ripartito, ma si parla già di Belve Crime e poi Belve con le persone comuni, non c’è il rischio di stressare troppo il format?

«La Fagnani fa un prodotto eccezionale e ci ha dato notorietà lavorare con lei. Così come all’inizio di Jump fu fondamentale la chiamata di Fabio Fazio. Nessuno si ricorda, ma Belve prima di essere in Rai era in Discovery, ora siamo al settimo anno e continua ad avere un successo clamoroso. Quindi l’idea piano piano è di innovarsi…».

Tra l’altro una delle prime foto della Fagnani con Mentana è stata scattata a una tua festa. Ormai sono tutte chiacchieratissime le tue feste.

«Pensa, sono nate perché Matteo m’aveva trombato».

Oddio, in che senso?

«Perché una volta m’ha fatto fuori e poi mi ha richiamato. Quando lui è diventato premier, mi ha scartato e in quel periodo, per tenere vivi i rapporti che avevo prima, mi sono inventato le feste. Da cui sono uscite grandi coppie, appunto, anche Giorgia Cardinaletti con Francesco Bechis e Claudio Santamaria con Francesca Barra».

Coppia bellissima.

«Al mio compleanno Claudio non l’avevo manco riconosciuto, è stata lei a dirmi: “Oh, ma è Santamaria, l’attore!”. Ma sono giustificato: quello fu anche il compleanno che festeggiai qualche giorno dopo l’annuncio del mio ritorno a portavoce di Renzi. E c’era un gran casino, tutti volevano esserci».

Fin quando sei potente tutti ti sono vicini, poi…

«Io ho vissuto un esperimento sociale interessante. Quando ero all’apice, qualsiasi giornalista mi cercava e mi lisciava per bene. Il giorno che Matteo mi scarta, un sacco di questi non mi rispondevano più al telefono, capito? Due di loro però hanno fatto l’esatto opposto: Mario Orfeo ed Enrico Mentana, direttore di Repubblica e del Tg La7. Orfeo soprattutto, ma anche Mentana e anche Franci, mi hanno portato a pranzo in quei due anni che sono stato a Firenze, più di prima. In particolare Orfeo, poi diventato l’amico più caro che ho nel nostro mondo giornalistico, non m’ha mai fatto pagare un biscotto». (si ferma, si avvicina al registratore e scandisce bene: «Sia chiaro, caro Mario, poi li ho restituiti, perché ormai pago sempre io»). «Gli altri, piano piano li ho rivisti alle mie feste. Questo per dire che i due numeri uno hanno dato lezione a tutti».