Il Vietnam rafforza i rapporti con l'Italia: vi spieghiamo perché la “nuova Tigre asiatica” punta su Roma e cosa c'è in palio

In un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti, c’è chi continua a investire nella diplomazia e nelle relazioni di lungo periodo. È il caso del Vietnam, che guarda all’Italia come a un partner strategico in Europa. Hanoi ha rilanciato il dialogo politico ed economico con Roma inviando nel Belpaese una delegazione d'alto livello, nell'ambito di un viaggio destinato a lasciare il segno. A guidare la missione c’è il presidente dell’Assemblea nazionale vietnamita, Tran Thanh Man, che proprio nel momento in cui scriviamo questo articolo sta seguendo un’agenda densa di impegni compresi rilevanti incontri istituzionali e tappe simboliche anche sul piano multilaterale. Sono previsti, non a caso, meeting con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con Papa Leone XIV. Non si tratta, dunque, di una semplice visita di cortesia: il Vietnam considera l’Italia un partner privilegiato nell’Unione europea e un interlocutore affidabile con cui rafforzare un partenariato già solido ma ancora ricco di margini di crescita. I numeri aiutano a capire meglio la situazione: nel 2025 gli scambi bilaterali tra le parti hanno toccato i 7,3 miliardi di dollari e continuano a crescere, sostenuti anche dall’accordo di libero scambio tra Ue e Vietnam. Ebbene, in questo scenario l’Italia si conferma tra i principali partner europei del Paese asiatico, mentre il Vietnam è ormai il primo interlocutore commerciale di Roma nel Sud-Est asiatico.