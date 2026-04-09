Vi spieghiamo cosa c'è dietro agli accordi Usa-Iran: il Pakistan riesce dove l'Europa fallisce e c'entrano gli interessi dell'Arabia Saudita, gli affari di Trump, la Cina e la nascita di una nuova potenza nucleare

La guerra in Iran sta consentendo al Pakistan di riscattarsi. Già, perché Islamabad ha a lungo dovuto fare i conti con una pessima immagine, tratteggiato dagli analisti come partner inaffidabile e doppiogiochista, e non più in grado di esercitare influenza né a livello regionale né a livello mondiale. Eppure il “palmarés diplomatico” pakistano non è affatto vuoto. Negli anni '70 ha facilitato i contatti informali che avrebbero poi portato alla visita di Richard Nixon in Cina, con tanto di disgelo nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, mentre pochi anni fa ha oliato i contatti tra i talebani afghani e Washington, in una mossa che avrebbe poi innescato il ritiro delle truppe Nato dall'Afghanistan. Oggi il dossier sul tavolo è molto più spinoso, ma il Pakistan non è affatto da solo. Innanzitutto ha dietro la Cina di Xi Jinping, che sta sostanzialmente usando il suo vicino come alfiere diplomatico per esercitare pressione e influenza indiretta in Medio Oriente. Poi non bisogna trascurare gli ottimi rapporti tra Trump e il feldmaresciallo Asim Munir, il volto visibile della mediazione pakistana che ha già visitato il presidente statunitense alla Casa Bianca incassando complimenti e parole al miele. A proposito: agli Usa interessano le Terre Rare e l'intelligence pakistana nella regione, e Islamabad è ben felice di scambiarle per un alleggerimento sui dazi e altri vantaggi politici.