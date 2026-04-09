Israele attacca i militari italiani in Libano e Vannacci risponde: “L’Italia riporti a casa i nostri uomini, la missioni Unifil non ha senso di esistere”

I nostri militari sono stati attaccati dalle forze armate Israeliane, qual è la sua sentenza a proposito?

Guardi, da tempo che dico che i nostri uomini in Libano non hanno più motivo di starci. Quella missione è stata creata sotto il capitolo sesto della Carta delle Nazioni Unite, il quale tratta di soluzione pacifica delle controversie internazionali. Quindi presuppone che il conflitto sia finito, e che sia in vigore un accordo di pace. Visto che il conflitto è tutt’ora in corso, l'accordo di pace non c'è, anzi ci sono veri e propri combattimenti. Oltretutto i compiti di queste forze sono il monitoraggio della cessazione delle ostilità. Quelle forze non hanno più nessun motivo di esistere e quindi devono essere ritirate.

Come giudica i colpi di avvertimento di Israele?

Non posso che condannare un attacco fatto contro delle forze che sono avulse da quelli che possono essere i contenziosi tra Israele e Hezbollah. Quelle sono forze di Paesi sotto mandato Onu e che quindi non c'entrano assolutamente nulla con quelle che sono attività belliche in atto tra Israele e Hezbollah, quindi è chiaro che questa cosa è ingiustificabile.

Come dovrebbe reagire il governo secondo lei, al di là delle condanne a parole?

Anzitutto va rimarcata ancora una volta la totale assenza dell'Unione Europea. Ci sono tutti gli europeisti che si appellano al fatto che l'Europa dovrebbe agire, fare, dire, baciare, lettere e testamento. E invece questa Europa non fa assolutamente nulla, addirittura è evaporata in questo conflitto tra Usa, Israele e Iran. La signora von der Leyen non ha preso una posizione chiara al riguardo. Dobbiamo dire che questa Europa non esiste, che esiste solo per misurare il diametro delle zucchine e per continuare a farci rimanere in questa assurdità del Green Deal che sta facendo cadere l'Europa in una crisi economica e sociale mostruosa. E poi, ripeto, secondo me la prima decisione che dovrebbe prendere l'Italia è quella di ritirare le truppe, non solo dai Paesi del Golfo, come in parte è stato fatto, ma anche dal Libano perché non c'è più nessun motivo di starci.

Non crede che pure l'Unione Europea dovrebbe in qualche modo distaccarsi da Israele, magari interrompendo l'accordo di associazione in vigore?

L'Unione Europea non ha fatto niente tra Russia e Ucraina. Quando si tratta di decidere se andare a combattere oppure no non prende alcuna decisione. Vorrebbe venire a capo di questa guerra sino all'ultimo soldato ucraino disposto a morire. Non ha fatto nulla con il conflitto tra Israele, Hamas e Hezbollah e in questo preciso momento non sta facendo nulla a proposito del conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran. Come si può pretendere che questa Unione Europea, che non ha fatto nulla sino a oggi, che non ha mai preso una posizione su questo conflitto e ne ha subito tutte le conseguenze negative, faccia qualcosa? Questa è un’Europa totalmente da riformare. Bisogna rimandare a casa questa Commissione e questa presidente della Commissione, che si sono rivelati totalmente inadeguati all'incarico che hanno.