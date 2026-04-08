Cosa c’entra il Ministro Nordio con il caso giudiziario di Monica Busetto?

Gli avvocati della Busetto chiedono la revisione del processo. E questa viene respinta. Arrivano al Tribunale di Trento. E lì succede qualcosa che definire surreale è poco: i giudici sbagliano l’ordine delle confessioni. La versione più attendibile – la prima, quella spontanea, quella in cui la Lazzarini si autoaccusa da sola – viene scambiata con quella delirante. E dunque ritenuta inattendibile. E quindi la revisione viene rigettata sulla base di un presupposto, di fatto, falso. Torniamo al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Che all’epoca dei fatti era procuratore aggiunto a Venezia. La stessa procura che ha costruito il caso Busetto. Oggi, da Ministro della Giustizia, si limita a ricordare che esistono strumenti come la revisione per correggere eventuali errori giudiziari. Il caso è finito al centro di due interrogazioni parlamentari. Dove l’allora Procuratore aggiunto e oggi Guardiasigilli ha risposto così:“Naturalmente io non posso entrare nell’ambito di un’indagine svolta da me 15 anni fa perché non so se dovrei rispondere come Ministro della Giustizia o ex Pm, posso soltanto dire che la legge prevede strumenti come quello della revisione che possono correggere a distanza quelli che sono gli errori giudiziali”. Il punto è che quegli strumenti, finora, non hanno funzionato. Adesso però qualcosa si sta muovendo. Nelle scorse settimane è stata depositata una nuova istanza di revisione presso la Corte d’Appello di Trento. E, dettaglio non da poco, si è associata anche la Procura generale. La prima udienza è fissata per il 10 giugno. Per Monica Busetto potrebbe essere l’inizio della fine di un incubo lungo più di dieci anni. Oppure l’ennesimo capitolo di una storia in cui la verità proprio non deve venire fuori.