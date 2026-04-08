Amanda Lear ha raccontato come sia la moglie di Dalì che quella di Bowie l'avevano accolta, ritenendo la sua presenza importante per i loro mariti; addirittura la moglie di Dalì, voleva che si sposassero dopo la sua morte. Essendo il pittore impotente, l'amore era stato sempre platonico: le presentava altre persone, probabilmente immaginando il momento dell'incontro. La Lear si è poi aperta riguardo l'utilizzo di droghe: metanfetamine, Lsd, fino a quando ha rischiato di perdere la vista a causa dell'abuso di sostanze.

22 album e più di 30milioni di copie vendute, non aveva capito che il brano scrittole da Malgioglio, Ho fatto l'amore con me, fosse sull'autoerotismo: un uomo invadente, gli ha messo le guardie per non farlo entrare in studio quando c'era lei. Tutto con tanti saluti a Malgioglio, che in Rai è di casa.

L'amore vero? Il marito Alain, morto nell'incendio della casa: una persona fragile, un matrimonio infelice, ma un uomo profondamente amato. Senza piangersi addosso, la Lear ha ricordato la disgrazia, consapevole però che non ci fosse motivo per cui non dovesse toccare a lei. Passando per un cantante italiano bellissimo che dopo 40 anni si era fatto risentire e sembrava un "pizzaiolo", la dichiarazione di aver "chiuso la boutique" senza rimpianti, la chiosa a tema sedute spiritiche: "Meglio non farle, perché stai aprendo una porta e non sai chi entra e poi rimangono. Non tutti gli spiriti sono buoni".

La chiusura è malinconica. Morire è una cosa normalissima: "Io penso che l'inferno è adesso: dopo è il sollievo, la luce", e se potesse riportare qualcuno in vita? Dalì: "Gli chiederei perché non mi hai capita? Mi ha usata per farsi pubblicità".