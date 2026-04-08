La rissa sfiorata tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip non è più show e non fa ridere nessuno

Non serve seguire attentamente il Grande Fratello Vip per accorgersi che, nonostante il tentativo di “ripulire” i palinsesti Mediaset, la casa più spiata d’Italia continua ad essere lo spaccato della società più terrificante della storia. D’altronde come fai a ripulire la TV mentre fuori Trump dichiara di voler cancellare un’intera civiltà? Ma soprattutto, come fai a chiamarlo reality se poi ci metti dentro il favoloso mondo di Amelie? È chiaro che non si può. E allora mettiamoci dentro Alessandra Mussolini che fa trash pure se respira. E perché non optare per Antonella Elia, che non è di certo famosa per saper tenere saldi i nervi. Ed eccoci qua: un po’ di Ilary Blasi come condimento, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici a vestire i ruoli del diavolo e l’acqua santa. Il menu è completo. Menu fisso, no alla carta. Perché se scegli di sintonizzarti sulla prima serata del Grande Fratello Vip, non puoi stare lì a dire: “questo non lo mangio”. E allora, se ti capita la Mussolini che provoca fino allo sfinimento la Elia, tu lo devi ingurgitare.

La puntata si apre proprio così: Antonella Elia mostra delusione per quelle che aveva ritenuto essere due sue “amiche” nel programma - Paola Caruso e Alessandra Mussolini - e la Mussolini pensa bene di aprire il sipario e iniziare lo show. Da grande provocatrice qual è, capace di far sbroccare Sgarbi in una storica puntata di La pupa e il secchione - vabbè ma Sgarbi non fa testo, sbroccherebbe pure di fronte al papa - e in grado di risultare simpatica nonostante il suo cognome.

“Godo” esclama Alessandra mentre imita Elia in stato catatonico. E Antonella: “È l’unico modo in cui puoi godere da tempo”. Poi aggiunge: “Togliti quel vestito che te lo strappo di dosso” e ancora: “Ho la vena gonfia”, senza urlare, ma con quel tono di repressione inquietante di chi sta per farla grossa. “Io non ti odio. L’odio è un sentimento, tu mi fai pena” ha concluso la Elia.

E tra le risa del pubblico e della Blasi, la Mussolini ha continuato a “caricare”. L’ex deputata neanche stavolta si è fatta pregare e ha servito il trash, anche ieri sera. D’altronde alla Camera e al Parlamento europeo sì e al GF no?

Alessandra ha tentato insistentemente di provocare una reazione violenta in Antonella Elia, che se ne stava seduta sul divano, rigida e con la vena del collo pronta ad esplodere. Mussolini, non contenta della capacità di controllo di Elia, ha pensato bene di invadere il suo spazio personale, imitandola a pochi centimetri e scuotendo la gonna fino a scoprire la mutanda: tutto per lo show, mentre la Elia, in vistosa difficoltà, diventava sempre più viola in viso. La tensione si sentiva perfino attraverso il televisore.

Il Grande Fratello Vip sarà pure show, ma le emozioni delle persone sono ancora reali. E questo Alessandra Mussolini lo sa bene, proprio per questo, con spiccata dote strategica, ha preso di mira Antonella Elia, la più fragile e facilmente predisposta al crollo. E infatti ieri sera Alessandra ha rischiato seriamente di essere aggredita, ma alla fine - almeno per ora - se l’è scampata. Eppure possiamo intuire che continuerà a farlo, perché ha capito bene quanto Antonella sia suscettibile e quanto nei suoi precedenti reality si sia distinta anche per la sua scarsa capacità di controllo di fronte alle provocazioni.