Che amarezza! Cesare Cesaroni è morto ma almeno ci restava la “sua” bottiglieria alla Garbatella. Lo storico locale della serie, che torna lunedì su Canale 5, chiude

Da oggi Garbatella è un po’ meno Garbatella. Avete sentito, no? Anche se avrete fatto finta di non sentire: chiude la bottiglieria Cesaroni, signori. Quella del padre del padre del padre di nostro padre. Quella dove ci stanno della gente che lavorano. E come poteva non essere altrimenti?

A un anno di distanza dalla morte del suo simbolo, Cesare Cesaroni, e ad una settimana dalla messa in onda della bramata settima stagione, dopo dodici anni dall’ultima. Il tempismo a volte è spaventoso, soprattutto quando trova un modo brutale per dirci: non è più tempo. E a poco servono nuove idee, nuovi investimenti, perché quel tempo è finito.

Non abbiamo saputo (o non abbiamo voluto) cogliere i segnali un anno fa, quando è venuto a mancare Antonello Fassari, proprio a ridosso delle riprese della nuova stagione. E ci ostiniamo a non coglierli nemmeno adesso che la bottiglieria ha ufficialmente calato la serranda. Forse perché Cesare s’era stufato di farla riparare. E a poco saranno serviti Giulio ed Ezio che avranno provato a convincerlo dicendogli: “Crepi l’avarizia”.

Ma forse la crisi economica ha reso stanco pure lui, soprattutto lui, che già faticava a uscire di tasca li sordi nel 2006, quando eravamo campioni del mondo e arrivare a fine mese ancora non era un problema per nessuno. Lui, Cesare, lavoratore stakanovista e tifoso passionale, che avrebbe commentato la mancata qualificazione ai mondiali dell’Italia con l’immancabile: “Che amarezza!”. O forse no, neanche, in silenzio si sarebbe chiuso alle spalle la porta del suo ufficio, curandosi di appendere un cartello con la sua esclamazione, perché quando è troppo è troppo.

Dev’essere andata così, che in mezzo al declino economico, culturale e calcistico di questo Paese, Cesare si sarà detto: “Sai che c’è? Mò me ne vado”. E allora, si è messo sotto un’ascella la maglietta der capitano e sotto l’altra la lavagnetta con su scritto “Roma - Lazio 4-1”, e ha venduto tutto.

Non a caso a breve la bottiglieria Cesaroni (che nella realtà era un bar, ma lasciateci sognare!) sarà un'osteria “Garbata e bella”, di Daniele e Fabrizio, che avranno sicuramente ricevuto la benedizione di Cesare e anche qualche raccomandazione. Gli avrà detto: “Mi raccomando, nun me fate diventà ‘sto posto un covo de cinesi”. E infatti Daniele e Fabrizio, in qualche maniera, porteranno avanti la tradizione dell’oste Scesare Scesaroni. Un’osteria al posto della sua bottiglieria gli avrebbe fatto meno male.

Il cerchio si chiude. La nuova osteria sta per aprire, la nuova stagione dei Cesaroni sta per ricominciare su Canale 5. O almeno così dicono. Perché noi non siamo ancora sicuri di cosa vedremo in tv a partire da lunedì 13 aprile. Forse un’altra serie con la stessa sigla. Adesso che ci siete voi, ma voi chi? Un cast d’eccezione, fatto di pilastri e qualche ben studiata novità, ma i Cesaroni, signori, non ci sono più. E fa male ammetterlo, ma è bene che qualcuno lo dichiari apertamente.