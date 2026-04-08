Tomaso Montanari sbugiarda il suo stesso libro sul fascismo di Giorgia Meloni citando a pagina 1 lo storico Emilio Gentile, ma lo ha letto? “Gli antifascisti rischiano di rendersi ridicoli. I paragoni non valgono nulla”

Ce ne vuole per sbugiardarsi da soli a pagina 1 del nuovo libro e farlo non solo nel libro ma pure sui social, dove si lancia il nuovo saggio (l’ennesimo basato sulla retorica spicciola) sul pericolo fascista che stiamo vivendo per colpa di Giorgia Meloni e del governo attuale. Tomaso Montanari ce l’ha fatta alla grande e senza sforzi, ammettendo ciò che chiunque abbia studiato un po’ la storia del fascismo già sa da tempo, e cioè che, confrontandosi seriamente con gli esperti, le tesi sulla presunta ondata nera che ci sta investendo è infondata e senza senso. Basta riprendere l’incipit, condiviso appunto dal rettore dell’Università per stranieri di Siena sui suoi social per annunciare l’uscite de La continuità del male (Feltrinelli, 2026):

“George Orwell ha scritto che «per vedere quello che abbiamo sotto il naso, occorre un grande sforzo». Ciò che abbiamo sotto il naso è un serissimo pericolo, perché l’Italia si trova nelle mani di una destra – quella guidata da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica – che è ancora fascista. La sua cultura, la sua mitologia, la sua ideologia, il suo progetto di società e di mondo, perfino il suo vocabolario, sono ancora quelli del fascismo storico… Il punto di vista di questo libro non è quello del ‘fascismo eterno’… Né di immaginare una sorta di grottesco remake del regime fascista del Ventennio, con le Camicie nere di nuovo al passo dell’oca sui Fori Imperiali. Il punto è chiedersi se chi governa oggi l’Italia corrisponda o no alla lucida risposta che il maggior storico attuale del fascismo, Emilio Gentile, dà alla domanda «chi è fascista oggi?»: ‘È fascista chi si considera erede del fascismo storico, pensa e agisce secondo le idee del fascismo storico, milita in organizzazioni che si richiamano al fascismo storico, aspira a realizzare una concezione fascista della nazione e dello Stato, non necessariamente identico allo Stato mussoliniano. Inoltre è fascista chiunque ostenta idee, linguaggi, simboli, gesti che erano tipici del fascismo storico’”. Peccato che la risposta l’abbia data lo storico stesso ed è un fragoroso no.