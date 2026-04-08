Cosa c’è dietro il cessate il fuoco tra USA e Iran? Il retroscena di Axios: JD Vance ha preso il posto di Trump nei negoziati. Dopo l'ultimatum il Tycoon ha perso credibilità e l'Iran ne esce rafforzato

Secondo la versione dei funzionari israeliani, degli alleati regionali e di persone a conoscenza dei fatti – per un totale di undici fonti – il racconto è abbastanza bizzarro. “Era una situazione folle”, dice un alto funzionario statunitense. A quanto pare non si è saputo nulla di quello che sarebbe accaduto fino all’ultimo. Tra gli americani erano tutti pronti al peggio, ovvero una massiccia campagna di bombardamenti, che avrebbe voluto dire una pesantissima reazione iraniana di rappresaglia nei confronti degli alleati nella regione, Italia inclusa. Forse è anche per questo che il ministro della Difesa Guido Crosetto appariva così smarrito nella sua intervista sul Corriere e nel suo successivo intervento a Sigonella. Insomma, ore di tensione alle stelle per tutto il mondo e forti contrasti nella stanza dei bottoni americana. Infatti, mentre lunedì mattina Trump s’intratteneva con la folla e con il coniglio pasquale alla Casa Bianca, Steve Witkoff era alle prese con una serie di chiamate con gli iraniani, i quali gli avrebbero proposto un piano di pace in dieci punti. “Un disastro, una catastrofe”, grida nella cornetta Witkoff, come se si stesse negoziando il prezzo di un titolo a Wall Street. Da qui emendamenti tra mediatori pakistani, nuove bozze, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi; perfino i ministri di Egitto e Turchia si mettono in mezzo per fare da pacieri. Insomma, dopo un po’ di mal di pancia, gli americani ingollano il boccone amaro, accettano e ripassano la palla agli iraniani. Bisogna attendere l’approvazione della guida suprema, Mojtaba Khamenei, che tra un bunker e l’altro è riuscito a scampare anche nelle ultime ventiquattr’ore ai tentativi di assassinio da parte israeliana. Bigliettini, pizzini, veline che viaggiano tramite messaggeri, funzionari, agenti segreti e guardiani della rivoluzione pieni di sospetto. Le tregue imposte da Israele e Washington, finora, non sono state un granché nei confronti di Hamas ed Hezbollah. Il tempo scorre, inizia ad esaurirsi e, in tutto questo, il vero mediatore interno tra le varie anime iraniane è Araghchi. Anche la Cina avrebbe fatto la sua parte per convincere i Pasdaran ad accettare l’accordo americano. Una volta convinti i guardiani della rivoluzione, però, l’ultima parola viene rimessa al leader supremo. Tutto questo nella notte tra lunedì e martedì. Insomma, piano piano uno spiraglio di luce inizia a intravedersi, finché, sorto il sole sul fatidico martedì ecco che Donald Trump spara la minchiata che resterà negli annali: “un’intera civiltà morirà stanotte”. I negoziati in corso si interrompono. Gli iraniani, che ad ogni modo si ritengono persiani e dunque eredi di una storia millenaria, riprendono il loro aplomb aristocratico e smettono di rispondere agli americani.