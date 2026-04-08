Melozzi, la Scala di Milano e gli 80 della Repubblica: dopo i cantanti a Sanremo ora è il direttore d’orchestra a presentare”Intermezzo sinfonico 1946”. E lo fa nel tempio della musica classica in Italia

Quella del 16 aprile sarà la seconda volta di Melozzi alla Scala, a meno di un anno dalla precedente. Un dato che vale la pena sottolineare, considerando da dove arriva: Melozzi è uno dei rari casi di direttore che ha costruito parte della propria visibilità sul palco del Festival di Sanremo, allergico al costume accademico (e qui vi racconta cosa faceva in conservatorio). Ora presenta e dirige una propria opera nel teatro più importante d'Italia, in un'occasione istituzionale di primo piano. Paradossale? Forse sì. E godiamo moltissimo.