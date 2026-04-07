Intervista definitiva a Rancore: Cruciani che tossisce, Dritto e Rovescio e lo "stup*o psicologico, le bestemmie, la scuola e la politica: «Cristo è l’unico messia che puoi prendere in giro senza conseguenze»

Coloratelo ora, Tarek. Tre anni fa Rancore ci descriveva un universo parallelo, uno “Xenoverso”, oggi ci invita a giocare con lui. Il nuovo album si intitola “Tarek da colorare” e, a dispetto di un titolo quasi ludico, è dannatamente serio. Ermetico? Mica tanto. Tarek Iurcich, classe 1989, le spara forti e intelligenti, tira di destro e punta al volto. Gioca con l’ascoltatore. Se questo non è rap che vi obbliga a reagire correte a farvi sentire il polso, state perdendo battiti.



Perché Tarek è da colorare?



Perché nel viaggio che ho intrapreso c’è stato un periodo oscuro. Il mondo si è devastato, nelle sue strutture piccole e grandi. E nelle strutture della nostra psiche. Dal 2020 in avanti – dal Covid in avanti – la socialità si è smembrata completamente. E così la pace nel mondo. Quindi la mia domanda è: siamo ancora capaci di trovare sfumature, di incontrare il prossimo nei suoi colori, nelle sue differenze? Siamo solo capaci di piantare una bandiera su ogni regione, o anche di parlare con noi stessi e ritrovarci? Durante l’ascolto di questo disco, verrò colorato in mille modi, spero anche con l'occhio nero, con il pugno in faccia o il dente che manca. Dietro quelle versioni di me – belle o brutte, fanciullesche o adulte – magari da qualche parte mi nascondo io.



Questo album è più dedicato al tuo esercito o al tuo nemico?

A entrambi. Più che di esercito o nemico parlerei di persone che mi comprendono bene e persone che non mi comprendono affatto. A quelli che non mi comprendono dico che va bene così, non c’è problema. Agli altri dico: provate a seguirmi ancora, anche se sono uscito dalla comfort zone.

Mettiamo sul il disco, allora. “Fanfole”: è una caratteristica soprattutto italiana quella di dire fanfole?



No. Dire frottole è una caratteristica di tutto il potere. Mi piace però pensare che rispondere con le fanfole alle frottole raccontate dalla politica – perché a essere precisi le fanfole non sono frottole, più che altro invenzioni linguistiche – sia un talento soprattutto italiano. Il termine viene da un autore, Fosco Maraini, che ha teorizzato la rottura della parola, una sperimentazione sulla parola. Loro, i potenti, dicono frottole. Il Popolo risponde con le fanfole.



Ne “I fiori del male” chiami Giuseppe Cruciani e lui “inizia a tossire”. What??



È una fotografia quasi nonsense. Lui ne “La zanzara” ha quasi sempre un ruolo dominante, anche perché spesso i suoi interlocutori vestono i panni dei pazzi o dei buffoni. Io immagino di invertire un po’ le cose creando a Cruciani un momento di imbarazzo. Chissà cosa sta nascondendo, mi chiedo… Perché tossisce quando si parla di alieni? Perché sto dicendo una cosa che non dovrei dire? Perché ci crede, negli alieni, ma non vuole farlo sapere? È mai successo qualcosa di simile, in trasmissione? Probabilmente no, ma nella canzone sì. Nel pezzo chiamo Cruciani e lui va in crisi perché parlo di massonerie e società segrete. Poi parlo di alieni “e lo faccio con stile”. Che cosa vuol dire questa cosa? Non si capisce bene. Torniamo a un nonsense che mi è stato suggerito dalla surreale telefonata tra Cruciani e Corrado Malanga.

Poi c’è questa canzone romana molto bella, “Roma non può”. “Dove c'è politica c'è la vera criminalità”, dici.



Senza giri di parole, è così. Chi detiene il potere ha una responsabilità che molto spesso non viene compresa da chi non è dentro il potere. Deve gestire tutto, anche cose che ci appaiono scollegate, ma non lo sono affatto. Il bene e il male dipendono l’uno dall’altro. C’è chi ci cammina sopra, al bene e al male, come se si trattasse di un pavimento a scacchi superiore a entrambe le dimensioni. Nei meccanismi di potere, bene e male passano in secondo piano.

“Neminem” è un’orgia di versi che merita, per quanto stramba, un’osservazione. Alla fine del pezzo ti ho immaginato ospite di Paolo Del Debbio, a “Dritto e rovescio”. Tu che dialoghi con lui sui temi che animano il Paese e la sua trasmissione. In questo pezzo dici: “La Legge ormai è una gaffe democratica”, “gli amici tuoi che fanno i soldi con gli scafi”, “turba questa curva demografica dell’Africa”. Asfalti tutto, eppure continua a venirmi in mente la trasmissione di Del Debbio, un contesto in cui questa curva demografica fa davvero paura. Penso ai maranza invitati in trasmissione… Che ne pensi?

Mah, a me quella roba mi sembra uno stupro psicologico. Non conosco bene la trasmissione, ma quando vedo una serie di persone in giacca e cravatta che attaccano uno venuto dalla strada che – è evidente – non si rende nemmeno conto davvero di dove è finito, che possiede un altro linguaggio… Magari ridono perché ha detto una cosa sbagliata, fatica a farsi capire. Boh, mi sembra come la gente che va al circo a vedere gli animali. È una cosa che non riesco a reggere. Non si può chiamare un ragazzo, che fatica quasi a parlare, e circondarlo di persone molto più grandi di lui che hanno vissuto buona parte della loro vita non in tempi di crisi… Ma siamo fuori? Se ci andassi cercherei di mantenere la calma, perché la trappola sta nel farti perdere il controllo, farti reagire con le emozioni. Certo che se le emozioni me le tiri fuori con la violenza, anche le mie emozioni saranno violente e quindi saranno meno giuste e più contestabili.