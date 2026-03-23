Marra e Guè, dalla rivoluzione nel rap al business della nostalgia? Per i dieci anni di “Santeria” annunciano un live sui social e a noi viene un po’ di tristezza

La carriera di Marra e Gué li ha visti incrociarsi spesso, ma più di tutti nell’album Santeria, il joint album. Concepito e realizzato tra Tenerife, Trancoso e Milano.

Santeria non è uscito nel 2016, il 2016 è Santeria, e tutto ciò che ne sarebbe conseguito.

Sono passati dieci anni da quando Marracash e Guè hanno deciso di unirsi per dare vita all’album che avrebbe cambiato le sorti del rap e rimesso tutti i rapper a posto.

Molti ricordano il 2016 come l’anno dell’esplosione della trap, ma qualcuno trascura che la trap italiana deve tutto al duo, che l’hanno anticipata con stile.

Fabio Rizzo e Cosimo Fini in comune avevano un po’ di cose e volevano raccontarle in un disco: stesso background, gli anni dell’adolescenza insieme a Milano, la Dogo Gang e due penne diverse, ma entrambe affilate. Marracash più introspettivo e analitico, Gué più gangsta e “berlusconiano”. Tematiche intercambiabili: dalla strada all’autoanalisi, fino a una sofisticata denuncia sociale snocciolata nella triade di Marracash: Persona, Noi, loro, gli altri e È finita la pace. È di poche settimane la notizia di Persona che ottiene il disco di Diamante.

Anche Gué in questi anni ha proseguito la sua carriera da solista con diversi successi che si sono susseguiti. Nel 2024 l’album Club Dogo aveva visto l’attesa reunion dello storico gruppo rap, dopo dieci anni da un "addio" monco. Guè, Jake La Furia e Don Joe a suon di boombap e rime underground avevano dimostrato di non aver perso lo smalto e anche Marracash aveva preso parte a un feat presente nell’album. Il risultato è stato un sold out a tutto spiano: 10 forum a Milano, tutto esaurito.

E così anche Santeria come i Club Dogo torna dopo 10 anni, ma è “solo” live per cui si prevede già il sold out. Il rap, anche senza un sequel di Santeria, resta ancora “cosa loro” (semi cit.).