Il comico Montanini augura la morte a chi vota Sì e la destra si indigna: ma non erano loro che difendevano la libertà di satira di Pucci accusato di omofobia?

Mentre il referendum registra un'affluenza alle urne inaspettata, gli strali di Lega, Fratelli d'Italia e delle loro propaggini intellettuali e social, hanno puntato Giorgio Montanini condividendo una clip del suo spettacolo. Si tratta di un video in cui lo stand up comedian, senza mezzi termini, parla del voto: "È giusto che votiate quello che volete. Io voterò no, però vi voglio dire una cosa: votate anche si, davvero. Però io spero - veramente, è giusto - che chi vota sì, possa morire domani". Un passaggio troppo succulento, per lasciarselo sfuggire.

Gli account social della destra infatti, non l'hanno fatto: questa non è satira ma violenza, e via con il solito pacchetto preconfezionato di commenti che, in queste occasioni, viene tirato fuori sempre pronto all’uso. Che sia Charlie Hebdo o Montanini, la patente di satira se la meritano in pochi: uno di questi, è Andrea Pucci. Un mesetto fa circa, gli stessi profili che ora additano Montanini, si stracciavano le vesti proprio per il comico milanese, la cui rinuncia al palco dell’Ariston veniva raccontata come un tentativo di imbavagliare la vis comica dell’Ambrogino D’Oro 2023. Ignorando che Pucci non sarebbe stato un semplice ospite, ma un co-conduttore dell’intera serata, e che eventuali commentatori on line sono anche spettatori che pagano il canone, quindi liberissimi di criticare una scelta che ritengono discutibile per la rilevanza (e il ruolo) dell’evento nell’immaginario collettivo. A difesa della satira di Pucci, intervennero niente di meno che Giorgia Meloni e Ignazio La Russa in persona.