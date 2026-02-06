Sanremo 2026, Andrea Pucci è la prima scelta sorprendente di Carlo Conti, ma per i motivi sbagliati. Ecco cosa sta succedendo con il nuovo co-conduttore del Festival

Nome Andrea Baccan, esordio come barzellettiere a La sai l'ultima? nel 1994, Zelig, un'incazzatura epica dei sardi nell'estate 2022 e un Ambrogino D'Oro messo sulla mensola nel 2023, Andrea Pucci è proprio uno di quei comici che già promette distensione, serenità e tisana zenzero e camomilla a fine serata. A cominciare della rilassatissima, sottintesa, risposta che ha dato alle critiche piovutegli addosso durante la giornata: “Le meduse sono sopravvissute 650 milioni di anni senza cervello. Una grande notizia per molti”, ha scritto in una storia Instagram.

È così che si compie la vendetta di Carlo Conti, per troppo tempo additato come uno che tiene in mente solo la scaletta. Gli abbiamo rimproverato che non vuole polemiche, che si circonda di gente che non esprime una posizione nemmeno a pagamento? Per esempio, la Pausini che non canta Bella Ciao e che andrebbe all'Eurovision? Ecco qua Pucci, allora: lui le opinioni ce le ha, e non ha nessuna paura di esprimerle. Per esempio ritiene che Elly Schlein sembri un incrocio tra Alvaro Vitali e Pippo Franco, oppure che a Tommaso Zorzi, in quanto omosessuale, il tampone Covid glielo facessero nel fondoschiena. Orgogliosamente meloniano, essendo uno che non teme di esporsi, non disdegna l'utilizzo del termine “zecche”, né di esultare per una vittoria della destra o di ridersela davanti a una sede del Partito Democratico a serranda abbassata per “fallimento”. Così come non teme di insultare via social una giornalista che lo critica, esponendola ai suoi follower.

Nell'estate del 2022, ebbe la brillante idea di un monologo in cui derideva le tradizioni sarde, perché gli era toccato fare gli spettacoli anziché in Costa Smeralda o Villa Simius, nei paesini dell'interno: gli spettacoli dei comitati, dove mica cominci subito no, prima tre ore dei loro gruppi folkloristici, cioè 150 sardi piccolini che girano, “e che coglioni”. E poi si sa, i sardi mangiano pecora anche in agosto.