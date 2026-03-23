Grande Fratello Vip o mondo al contrario? La Mussolini cazzia Paola Caruso che cita suo nonno: “Molti nemici, molto onore” [VIDEO]

Paola Caruso genera polemiche al Grande Fratello VIP per una frase rivolta ad Alessandra Mussolini. Gioiosa esclama:

"Mussolini! Molti nemici, molto onore!”.

La celebre frase fascista pronunciata dalla Caruso con una evidente ingenuità, ha lasciato di stucco gli altri inquilini. In particolare, Alessandra Mussolini, si è precipitata ad abbracciarla per sussurrarle: “Non dirlo più”, con tono quasi materno.

Ma Paola prosegue:

“Perché? È una cosa bella. È una frase che si dice”.

La Mussolini continua ad abbracciarla per evitarle altre figuracce o, probabilmente, una prossima squalifica. Di sicuro, sia che se ne parli durante la prima serata che no, l’argomento prospetta di generare ulteriori proteste da parte degli spettatori.

A questo punto le strade per la produzione del reality sono diverse: scegliere il silenzio per liquidare la faccenda, decidere di squalificare la Caruso durante la puntata o nell’immediato, com’è avvenuto in passato per concorrenti che hanno bestemmiato o esclamato frasi offensive di varia natura. Oppure più semplicemente Ilary Blasi potrebbe leggere un comunicato di ammonimento.

Ci immaginiamo che Ilary abbia già reagito con un seccato: “E questa cà detto mò?”.

Aggiornamenti previsti nei prossimi giorni o ore.