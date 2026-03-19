I pezzi di Alessandra Mussolini nella casa del GF VIP: dal tatuaggio sulla patata a Michael Jackson che mangia otto pizze fritte a casa di Sophia Loren

Alessandra racconta anche di un incontro equivoco con un hater: “Stavo per salire sopra il treno e sento da dietro: ‘Scusi, scusi, ma lei è Alessandra Mussolini?’. E ho detto: ‘Eccolo là, un voto!’”. La donna racconta di essersi voltata compiaciuta e di aver risposto: “Sì, sono io”. E il ragazzo: “Ma vaffanc*lo!” E aggiunge: “Io pensavo che questo ragazzo fosse per me un voto giovane. Ho detto: ‘Ammazza m’ha beccato, ora mi vota’. E invece… io ho riso, ho dovuto ridere perché era troppo bello. Uno che ti manda fanc*lo!”.