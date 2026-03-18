Fedez risponde alle critiche dei giornalisti (e di Floris) per la Meloni a Pulp Podcast. Signori, ma se le domande alla Presidente del Consiglio non le fanno nemmeno i giornalisti in tv, perché le pretendiamo da lui?

Fedez ha raccontato che la redazione li ha contattati verso le 20.00, chiedendo alcuni stralci delle puntate con Tajani, Vannacci e Gasparri. A quel punto però, lui e Mr. Marra avrebbero capito che l'intento del programma era utilizzare gli stralci in cui lui e il collega "gigioneggiavano" per sminuire i contenuti del podcast. Per evitare quindi un utuilizzo di questo tipo, si sarebbero detti disponibili, ma a un patto: che Marra avesse potuto "presenziare per difendere l’onorabilità del podcast”. Cosa sarebbe successo dopo? "Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili e lo abbiamo fatto in maniera deontologicamente professionale", per poi chiudere con: "complimenti alla vostra di deontologia invece". Tutto con tag all'account ufficiale del programma, del conduttore e di "siete un grande esemplio di pluralità", confondendo la pluralità col pluralismo. Cioè l'esistenza di molteplici punti di vista, con la messa in atto del principio per cui un'informazione equilibrata ne garantisce la loro presenza (in questo caso all'interno del montaggio del servizio). Comunque, nel passaggio incriminato, non c'entrano né l'uno ne l'altro, perché quello che Fedez contesta alla redazione di Floris, è di aver estrapolato frasi poco significative di Pulp Podcast per descrivere il livello, sottinteso basso, del format in cui verrà ospitata Giorgia Meloni.

Intanto l'account del podcast e Marra hanno risposto anche alle critiche di Andrea Scanzi, che ha commentato sostenendo che i due non sanno niente e che leggeranno delle domande scritte da altri: Marra ha mostrato in risposta la mole di appunti per la preparazione della puntata.