Da Tony Pitony a Banksy, la corsa a smascherare la gente ci permette di tenere addosso la maschera dell’intelligenza e del disincanto. Ma la verità è che non sappiamo più goderci lo spettacolo

L’album Tony Pitony del 2025 lo ha consacrato e oggi è uno degli artisti più ascoltati in Italia. Un concentrato di canzoni politicamente scorrette cantate da una voce tutt’altro che improvvisata. Ballad d’amore Bukowskiane che dissacrano lo stereotipo della musica melodica italiana. Tony si è dimostrato un anti-Sanremo, anche se quest’anno sull’Ariston ci è salito durante la serata cover, affiancando Ditonellapiaga nella performance Lady is a tramp, che ha vinto la serata e conquistato i social per la verve teatrale dei due artisti, che durante la performance hanno realizzato un piccolo musical.

In una delle sue canzoni, Tony’s vocal (Bonus track), aveva dichiarato: “Se vado a Sanremo, giuro che ca*o sul palco”. I fan si aspettavano il gesto ribelle ma il cantante, mai prevedibile, ha sorpreso anche stavolta con un gesto che sa di meme: a fine esibizione ha lasciato, infatti, sul palco un caco, il frutto, dimostrando ancora una volta di saper giocare con le parole con sagacia.

La sua collega, Ditonellapiaga, ha difeso l’artista dalle critiche dei giornalisti, definendolo una sorta di Checco Zalone che non è da prendere sul serio quando nei suoi testi canta versi “contro le donne”. Il personaggio è fondato proprio sulla satira e, proprio come Zalone, incarna ciò che sfotte, così lo ha inquadrato Ditonellapiaga, ma il cantante non ha mai rivelato i suoi reali intenti.

Eppure, mentre i giornalisti chiacchierano, Tony Pitony conquista sempre più palchi e fa sold out senza l’aiuto di Major che rifiuta nettamente.

La satira, nei testi e nell’immagine è incarnata da Tony Tony, il cui talento non ha bisogno certo di raccomandazioni, come ha già dimostrato. La maschera è un punto focale del suo immaginario; non è solo una maschera, ma un messaggio.

E Tony Pitony non è il solo ad aver scelto la via dello sdoppiamento. Anche altri artisti musicali come Liberato e MY$$ KETA hanno scelto l’anonimato che li ha premiati, allo stesso modo. Ma anche loro come Tony, sono finiti nel mirino delle indagini dei curiosi che negli anni hanno provato a svelarne l’identità.

Liberato è stato ipoteticamente identificato con il nome di Gennaro Nocerino, con alcune foto che circolano sul web che “gli toglierebbero il cappuccio”. Di MY$$ KETA si hanno meno informazioni: la cantante con occhiali scuri e mascherina risponderebbe al nome di Monica e la sua immagine misteriosa sarebbe stata svelata da alcune foto di lei senza maschera sulla metro di Milano, accanto all’amica Miuccia Panda.

Non solo la musica, anche l'artista writer britannino Bansky di recente è stato protagonista di una vicenda simile. L'agenzia di stampa Reuters ha supposto che dietro la firma del writer ci fosse il nome di Robin Gunningham, che avrebbe cambiato nome in David Jones.

Non c'è pace per chi sceglie di rimanere invisibile e di mostrare solo il prodotto della propria arte. Le masse si intestardiscono nella ricerca spasmodica di verità. Non basta l'opera, serve addentrarsi nell'intimità dell'artista per potersi dire pienamente soddisfatti.

Il punto è: ce n’era davvero bisogno? La corsa al dettaglio rivelatore pare essere diventata un trend sui social: è una gara a chi svela prima, a chi svela di più. Un giornalismo improvvisato e sensazionalistico che punta ad ottenere più click possibili.

Quanta mania di controllo emerge da questa curiosità morbosa e dall’arroganza di voler svelare identità di artisti che hanno scelto l’anonimato? Sappiamo ancora goderci lo spettacolo senza dover analizzare e comprendere ogni dettaglio? Sappiamo essere spettatori che si lasciano allietare senza pretendere di padroneggiare la scena?

Evidentemente no.