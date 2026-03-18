Teo Mammucari e il siparietto a “Domenica In” che ha fatto arrabbiare Mara Venier. Mammucari cerca la battuta anche quando non serve e il risultato è un disagio

Da Mara Venier questa domenica abbiamo visto un siparietto che lascia l’amaro in bocca.
Uno di quei momenti televisivi che non fanno ridere ma mettono solo a disagio.
Al centro lo scontro tra Teo Mammucari e Peppe Iodice, arrivato in studio per presentare il suo primo film in uscita il 19 marzo. Doveva essere promozione ma è diventato attrito. E probabilmente verrà ricordato più per questo che per altro.
Mammucari prova a fare quello che ha sempre fatto: gestire, pungere, spostare il ritmo, cercare la battuta anche quando non serve. È il suo linguaggio, costruito negli anni. Ma è proprio lì che qualcosa si inceppa.
Perché si crea un corto circuito tra due modi di stare in televisione che provano a parlarsi senza riuscirci davvero. E questa volta non lo capiscono solo loro. Non lo capisce neanche il pubblico.
Da un lato abbiamo Teo Mammucari che sfotte l’ospite, dicendo a Mara Venier di sbrigarsi che hanno ospiti più importanti, dall’altro lato abbiamo Peppe Iodice che sorride, quasi incredulo di quello che sta succedendo.
Mammucari mi è sembrato la caricatura di Brenda Lodigiani, quella davanti al campanello nel GialappaShow che decide chi può entrare e chi no, sminuendo gli ospiti e chiedendo ai “Gialappi” perché non sia stato invitato Gianni Sperti invece dell’ospite di turno. Con una differenza sostanziale: Brenda fa ridere davvero e gli ospiti sanno di essere dentro uno sketch.
Non è neppure la prima volta che Teo Mammucari costruisce tensione in studio. Negli anni le punzecchiature con colleghi e ospiti sono diventate quasi una cifra del personaggio televisivo. A Tu sì que vales, per esempio, gli scambi al vetriolo con Mara Venier finirono con la conduttrice che lo mandò platealmente a quel paese e lasciò lo studio, senza dimenticare gli attriti con Selvaggia Lucarelli o Francesca Fagnani o gli episodi che coinvolsero Flavia Vento. Che paradossalmente ne escono tutte più simpatiche di lui.
Ma perché ha ancora un ruolo d’importanza nel 2026?
Il suo modo di condurre è provocatorio: punzecchia, interrompe, spinge gli ospiti a reagire. Questo può risultare antipatico a qualcuno, ma in televisione il conflitto genera attenzione. E l’attenzione è la moneta principale dello spettacolo.
In TV la regola è brutale: se un personaggio continua a portare audience o attenzione mediatica, viene utilizzato. Anche le polemiche spesso fanno parte del gioco ma abbiamo bisogno ancora di questa televisione? Di questa aggressività?
O forse abbiamo semplicemente bisogno di ridere e passare qualche ora senza pensieri, invece di farci inglobare in una tossicità televisiva che ormai sembra stanca quanto i suoi meccanismi.
18 marzo 2026
Teo Mammucari e il siparietto a “Domenica In” che ha fatto arrabbiare Mara Venier. Mammucari cerca la battuta anche quando non serve e il risultato è un disagio
In TV la regola è brutale: se un personaggio continua a portare audience o attenzione mediatica, viene utilizzato. Anche le polemiche spesso fanno parte del gioco ma abbiamo bisogno ancora di questa televisione? Di questa aggressività?
Da Mara Venier questa domenica abbiamo visto un siparietto che lascia l’amaro in bocca.
di Sara Murgia
foto di
Ansa
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