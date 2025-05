Siamo stati all’Alcatraz per l’unica data milanese del tour di Myss Keta, ma com’è stata? Una messa laica, delirante e lucidissima allo stesso tempo. E Vera Gemma? Pazzeska, tra rinascita e ribellione…

C’è chi pontifica sul pop come se fosse una scienza esatta, con l’aria da professorino di chi sa già tutto. C’è chi lo analizza con la pinzetta, smontandolo brano per brano, outfit per outfit, scenografia per scenografia, come fosse una sorta di bugiardino da interpretare. Poi ci sono i puristi del genere, i critici della prima ora, convinti che i suoi canoni siano sacri e – proprio per questo – intoccabili. Per fortuna, c’è anche chi il pop lo fa esplodere tra le mani. In senso positivo, precisiamolo. E Myss Keta, da anni, lo fa come nessun’altra: spostando l’asse, trasformandolo in qualcosa che non può essere spiegato a parole, ma che deve necessariamente essere vissuto – possibilmente indossando un paio di occhialoni da sole e ballando senza freni inibitori, con la cassa dritta nelle orecchie e le luci stroboscopiche sparate dritte in faccia.

Ieri sera, all’Alcatraz – uno dei veri luoghi iconici di Milano, per la sua storia e per il calibro degli artisti che ne hanno calcato il palco – non è andato in scena un semplice live, ma una messa laica, delirante e lucidissima al contempo, per celebrare l’unica data milanese del TOUR. 2025. Myss è tornata a casa, ma senza voltarsi indietro. Ha semplicemente alzato l’asticella, all’insegna del clubbing apocalittico, mescolando beat che scavano nello stomaco, uno stile che è diventato un vero e proprio linguaggio, e un pubblico che non ha assistito passivamente: ha partecipato attivamente a ogni brano della Ragazza di Porta Venezia.