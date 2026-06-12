Tiziano Ferro ha finito la voce? L’abbiamo sentito all’Allianz di Torino e ha paralizzato tutti, pure i taxi

Alla faccia di chi diceva che Tiziano Ferro era rimasto senza fiato. È il pubblico dell’Allianz Stadium ad essere rimasto in apnea. E a dire il vero anche i taxi di Torino. Lo stadio della Juventus era talmente pieno che “neanche per le partite di Champions League”, parola del tassista che mi ha letteralmente raccattata per strada. Ma su questo torneremo dopo.

Che ci vuoi fare? Tzn è di tutti. E te ne rendi conto quando tra gli spalti ci sono ventenni e ultra sessantenni. Tutti con lo stesso entusiasmo. E non importa quante volte quelle persone hanno già visto un live di Tiziano. La voglia di sgolarsi su Sere nere è la stessa della prima volta.

Per l’Allianz di Torino era il primo concerto. E anche per me era il primo di Tiziano Ferro. Direttamente dalla postazione che di solito occupano i cronisti. Con la differenza che io non ho commentato con la puntualità di Bruno Pizzul, ma ho pianto in maniera totalmente irrazionale. Capita.

Perché saranno le canzoni di Tiziano, la sua voce e l’energia che trasmettono i suoi sguardi quando si presta a dominare il palco. Sarà anche l’atmosfera dell’Allianz Stadium stracolmo, la maestosità di uno stadio che sembra proprio quello cantato da Tiziano Ferro. Ma di fronte a certi show dal vivo è impossibile non sentire quel tremolio sotto la pelle.

Al centro del palco una grande scalinata bianca. Il concerto inizia con delle immagini del cantante create con intelligenza artificiale: la sagoma di Tiziano che sale le scale. E più sale più la musica si fa tesa, fino a che al centro, tra i due grandi Ledwall, non appare proprio lui.

La telecamera lo riprende in primo piano: lo sguardo determinato e al tempo stesso commosso di chi torna a fare ciò che sa fare meglio, come non avesse mai smesso davvero.

Sono un grande è l’esordio perfetto. È l’omaggio che Tiziano deve a se stesso ed è un inno per tutti noi presenti, che serve a ricordarci che sì, ca*zo: siamo dei grandi. E faremmo bene ad accorgercene ogni tanto. La corposa band accompagna egregiamente l’ingresso trionfale.

Tiziano prevede ben 32 canzoni in scaletta. Quando l’ho letta ho pensato che come minimo avrebbe fatto due pause. E invece no: Tizianone non si ferma per niente. Lo show scorre liscio e lui quasi lo fa sembrare facile: ballare, cantare e metterci il cuore senza accennare ad alcuna imperfezione, senza esitazioni date dalla stanchezza.

La scaletta scorre e i primi brani sono proprio quelli tratti da Sono un grande, sicuramente i più energici: Cuore rotto e Fingo & spingo. E Ferro spinge di brutto, ma questo è solo l’inizio. A un certo punto ti aspetti qualche cedimento. Anche perché è impossibile - mi sono detta - che abbia messo Xdono come trentaduesima canzone in scaletta. È proprio da masochisti per il fiato che richiede quel brano. Ma in Tiziano bisogna avere fede.

Già quando al sesto brano indossa abiti urban: una felpa con la scritta “Tiziano” dietro le spalle, e si cimenta in una coreografia hip hop con il corpo di ballo in L’olimpiade, ti accorgi che quell’uomo lì non è invecchiato affatto da quel 2001, quando uscì la canzone.

Poi arriva il romanticismo di Ferro, quello che ti riaccende la nostalgia per il primo amore delle scuole medie. Il regalo più grande la dedica a tutti coloro i quali, attraverso messaggi scritti su cartelloni, gli chiedono di ricevere gli auguri di compleanno.

Ti scatterò una foto ci riporta dritti sul Ponte Milvio, a scrivere i nostri nomi sui catenacci. E non importa che abbiate o meno un partner, pure le situationship vanno bene.