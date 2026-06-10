Nuova Scena, Geolier ingiustificabile cafone contro Fabri Fibra: "La tua famiglia t'ha ostacolato? Sono problemi tuoi!"

'Nuova Scena' è un talent per rapper che forse pochi guardano. Ma a cui gli altri talent 'blasonati' dovrebbero guardare per capire come si racconta per bene questo tanto vitepurato e oramai moribondo genere televisivo. Dal 22 giugno sarà a piede libero sulla piattaforma della grande N la terza stagione dello show e quindi è tempo di promo. Tra le varie attività per spingere il titolo, ecco comparire su YouTube la puntata di una sorta di podcast che dura 20 minuti e coinvolge i quattro giudici in un dibattito sullo specifico tema della famiglia. Da una parte del 'ring' troviamo i 'romantici' Rose Villain e Geolier. Da quella opposta, i più cinici Fabri Fibra e Guè Pequeno.

La discussione, che malgrado il titolo non è assolutamente un 'dissing' in cui varrebbe tutto e lamentarsene poi sarebbe da ignoranti veri dell'ABC del rap, resta pressoché pacata fino al termine, quando Geolier si scaglia contro Fibra: "Ma quando festeggi, festeggi sempre da solo?", comincia. Per poi sbraitargli in faccia: "La tua famiglia ti ha ostacolato? Sono problemi tuoi!".

Ora, Fabrizio Tarducci è tra i grandi padri fondatori del rap in Italia. Metteva in fila barre da molto prima che fosse mainstream nel nostro Paese, da oltre un decennio prima che il genere venisse sdoganato (e brutalizzato da trapperini bling bling), arrivando al grande pubblico, tipo pure le vostre nonne. Quindi per prima cosa, se sei un rapper non gli alzi la voce in quella maniera perché se non ci fosse stato lui, oggi non ci saresti manco tu. Tocca portare grande rispetto. Inoltre, anzi in primis, Fibra ha trovato nel rap una sana valvola di sfogo per le guerre fratricida che da sempre vive con i propri famigliari, dalla madre al fratello (Nesli, ndr) passando per il padre. Storie di tradimenti, di infanzie rovinate da violenza domestica, pianti, urla, tutte cose che l'hanno inevitabilmente segnato e che non si sono risolte col tempo. Ancora nell'ultimo disco, 'Mentre Los Angeles Brucia', dedica un brano al papà scomparso di recente e in cui ogni verso è una coltellata al cuore non solo del defunto, ma anche di chiunque ascolti. Geolier, da rapper, non ha mai sentito mezzo pezzo di Fibra? Non è al corrente della sua situazione? Sarebbe già gravissimo così, dato il mestiere che fa e che lo ha reso milionario. In più, dovrebbe sussistere in ognuno di noi quel poco di decenza umana che impedisce categoricamente d'andare a prendere a cazzotti con gretta superficialità quelle che sono ferite aperte, dichiarate e delicatissime, di qualunque persona con cui si interagisca.

Fibra non ha bisogno di alcuna difesa, lo fa da una vita e benissimo da solo e in questo frangente s'è dimostrato pure gran signore mantenendo la lucidità, nonostante l'attacco improvviso e superficiale, di non rispondere di pancia, ma continuando a cercare di spiegare, con calma, il proprio 'punto di vista' riguardo al tema. Geolier, comunque, gli dovrebbe davvero davvero delle scuse. Che, con enorme sorpresa da parte di nessuno al mondo, non arriveranno mai. Ma è stato un inqualificabile cafone qua.