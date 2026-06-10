Il Regno Unito è fuori controllo: aggressioni razziste, scontri con la polizia, rivolte anti migranti. E c'è la “manina” dell'estrema destra: è tutto un caso?

L'Huffington Post, forse esagerando un pochino nei toni, ha scritto che Londra è diventata il “regno dei fascisti”. Opinioni più o meno condivisibili, anche se la realtà che ci interessa in questa sede è un'altra: il Regno Unito è diventato il nuovo epicentro dell'estrema destra europea. Se Farage è la punta dell'iceberg più visibile e rumorosa, dietro di lui troviamo l'ancora più estrema formazione di Lowe e la galassia nera che orbita attorno a Robinson. Sul Guardian, Owen Jones ha persino tratteggiato un caso a metà strada tra il clamoroso e il fantapolitico: nel caso in cui Farage andasse al potere, magari alleandosi ai Conservatori, il Regno Unito potrebbe trasformarsi in una dittatura perché, a differenza di quanto accade in altri Paesi, all'ombra del Big Ben non esistono contropoteri in grado di contenere adeguatamente un primo ministro particolarmente baldanzoso. Costui, infatti, con la maggioranza dei Comuni può fare tutto, o quasi, quello che vuole. Il New York Times ha nvece analizzato il problema da un'altra prospettiva: in Uk i crimini islamofobi, antisemiti e razzisti sono alimentati dalla disinformazione online, dall'instabilità globale e dalla retorica politica divisiva. Tutto vero, ma la sensazione, come scrivono invece i media più conservatori, è che nel Regno Unito la sicurezza sia andata a farsi fot*ere. L'estrema destra sguazzerà pure dentro una simile situazione, ma Starmer e i suoi predecessori avrebbero dovuto fare qualcosa con largo anticipo per prevenire malumori e malesseri. Peccato che, come si è visto a Belfast, non lo stiano ancora facendo adeguatamente.